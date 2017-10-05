Eliz, ‘Ruhunu özgür bırak’ dedi soyundu

Özellikle yaz boyunca paylaştığı bikinili pozlarıyla dikkat çeken Eliz Sakuçoğlu bu defa cesaret düzeyini bir üst basamağa taşıdı ve üstsüz göründüğü bir paylaşımda bulundu. Sakuçoğlu çok sayıda yorum alan bu fotoğrafının altına şu satırları yazdı: “Her gün bana onlarca mesaj geliyor. Fit vücudum, karın, bacak ve sırt kaslarımla ilgili tonlarca soru soruyorsunuz. Beğenilerinizi dile getiriyorsunuz. Fitness hocaları yazıyor bana ’10 kadından 7’si sizin gibi olmak istiyor’ diye… Ne mutlu bana! Çok şükür algılarında değişimin ve farkındalığın başladığı ve hızla büyüdüğü bir döneme girdik artık. Senelerdir sağlıklı beslenmenin ve fitness’ın ne kadar önemli olduğunu dile getiriyorum… Üstüne üstlük kısa bir sürede kilo alıp tekrardan olabileceğim en mükemmel halime yeniden ulaşmış bir kadınım… Bu poz sadece kendine verdiği sözü tutan, kendiyle son derece barışık, kalıplara sığdırılmayı reddeden mutlu ve özgür ruhlu bir kadının pozu… Vesselam”