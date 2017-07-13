Eliz, Wimbledon Junior’a veda etti

Tenis dalındaki gururumuz Eliz Maloney Yorgancı, üçüncü kez katıldığı Wimbledon Junior’un çiftler kategorisine de veda etti.

Eliz, partneri Maria Budin’le, teklerde Avustalya Açık’ı kazanan Ukraynalı Marta Kostyuk ve Avustralya ile Fransa Açık şampiyonluğu bulunan Kanadalı Carson Branstine çiftine 6-2 ve 6-1’lik set sonuçlarıyla kaybetti.

Eliz böylece ikinci turda veda ettiği tekler kategorisi yanı sıra çift bayanlarda da elenerek bu yıl yine turnuva eksiği ile katıldığı Wimbledon serüvenini tamamlamış oldu.

Teniste dünyanın en büyük ‘grand slam’ organizasyonlarından biri olan Wimbledon Junior’a iki yıl daha katılma hakkı bulunan başarılı sporcumuz BRT SPOR SERVİSİ’ne turnuvayı değerlendirdi.

Eliz “Burada dünyadaki en iyilerle yarışmak nerede olduğumu, ne yapmam gerektiğini görmem için önemlidir. Bu sahalardan birçok ünlü tenisçi gelip geçti. Burda olmak bir onurdur ayrıca burada Yusuf Yönlüer hocamla da anılarım vardır” diye konuştu.

Ülkesini profesyonel olma hedefiyle henüz 11 yaşında gittiği İngiltere’de katıldığı turnuvalarda elde ettiği başarılarla gururlandıran Eliz Maloney, yıl sona ermeden WTA turnuvalarına katılmak istediğine de vurgu yaptı.

Junior turnuvalardan kayıp yavaş yavaş senior turnuvalarına yoğunlaşmak istediğini de kayden sporcu, kendisine bugüne dek destek verenlere teşekkür etti,

Böylesi büyük organizasyonlara katılımın önemli bir bütçe gerektirdiğine de işaret eden sporcu devletten destek beklentisini de dile getirdi ve “Dileğim beni desteklemeleridir” ifadelelerini kullandı.

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