Eljif Elmas transferinde Fenerbahçe’ye FIFA pürüzü

Avrupa’nı dev takımlarını peşinde koşturan Eljif Elmas 00.30’da İstanbul’a geldi.

Fenerbahçe’nin transfer etmek istediği oyuncu için uzun uğraşların sonuç verdiği ve genç futbolcunun ailesinin ikna edildiği öğrenilirken bu transferde Fenerbahçe Doğuş’un oyuncusu Pero Antic’in devreye girdiği öğrenildi.

Öte yandan 27 Eylül 1999 doğumlu Eljif Elmas’ın yaşı henüz 17. Transfer dönemi bitene kadar 18 yaşına basamayacağı için genç oyuncuyu Fenerbahçe transfer etse dahi Ocak ayına kadar oynatamayacak.

Sarı-lacivertli ekibin Eljif Elmas’la prensip anlaşması imzalanması, oyuncunun da devre arasına kadar FK Rabotnicki’de kalması bekleniyor.

Real Madrid’in geçtiğimiz günlerde tranfser ettiği 16 yaşındaki Vinícius Júnior da yaşı nedeniyle İspanyol takımına Temmuz 2018’de katılabilecek.

Öte yanda oyuncunun isminin yazılışıyla ilgili farklı görüşler dile getiriliyor. Makedonya Kiril alfabesi kullandığı için oyuncunun ismiyle yazılışıyla ilgili kesin bir ifade şu ana kadar kullanılmadı.

Oyuncunun adı uluslararası alanda Elif Elmas olarak kabul edilirken, Eljif Elmas olarak da söyleyenler var. Öte yanda futbolcunun kulübü Rabotnicki’nin sitesinin İngilizce versiyonunda oyuncunun adı Elif Elmaz olarak gösteriliyor. Bu konuda oyuncunun yapacağı açıklama kabul edilecek

Türk milli takımı da Eljif Elmas’la ilgilenmiş ancak oyuncunun İspanya karşısında Makedonya A Milli Takımı’nın formasını giymesiyle bu ihtimal ortadan kalkmıştı.