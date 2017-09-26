Elle Macpherson genç görünmenin sırrını verdi

Avustralyalı model ve oyuncu Elle Macpherson (53) genç kızlara taş çıkartan fiziği ve güzelliğiyle büyülemeye devam ediyor. Macpherson, Instagram'da paylaştığı bikinili fotoğrafı ile gündemde. İki çocuk annesi model, gençlik sırrını “Dengeli beslenmek, düzenli fiziksel aktivitede bulunmak ve vücudun ph dengesini korumak” olarak açıklamıştı.