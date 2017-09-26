Elle Macpherson genç görünmenin sırrını verdi
Dünyaca ünlü top modellerden 53 yaşındaki Elle Macpherson sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yıllara nasıl direndiğini gözler önüne serdi.
26/09/2017
Avustralyalı model ve oyuncu Elle Macpherson (53) genç kızlara taş çıkartan fiziği ve güzelliğiyle büyülemeye devam ediyor. Macpherson, Instagram'da paylaştığı bikinili fotoğrafı ile gündemde. İki çocuk annesi model, gençlik sırrını “Dengeli beslenmek, düzenli fiziksel aktivitede bulunmak ve vücudun ph dengesini korumak” olarak açıklamıştı.