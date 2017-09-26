HABER KIBRIS

Elle Macpherson genç görünmenin sırrını verdi

Dünyaca ünlü top modellerden 53 yaşındaki Elle Macpherson sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yıllara nasıl direndiğini gözler önüne serdi.

26/09/2017

Elle Macpherson genç görünmenin sırrını verdi
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Avustralyalı model ve oyuncu Elle Macpherson (53) genç kızlara taş çıkartan fiziği ve güzelliğiyle büyülemeye devam ediyor. Macpherson, Instagram'da paylaştığı bikinili fotoğrafı ile gündemde. İki çocuk annesi model, gençlik sırrını “Dengeli beslenmek, düzenli fiziksel aktivitede bulunmak ve vücudun ph dengesini korumak” olarak açıklamıştı.

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TAGS: Elle Macpherson
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