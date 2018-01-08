Elon Musk'ın uzay aracı ABD için gizli göreve çıktı

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX, Pazar günü ABD adına Falcon 9 roketi fırlattı ancak 'Zuma' olarak bilinen uzay misyonunun amacı ve rokette ne olduğu sır gibi saklanıyor.

Milyoner işadamı Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX sır gibi saklanan uzay misyonu için ilk adımı attı. SpaceX, Pazar günü ABD adına Falcon 9 roketi fırlattı. Ancak roketteki yükün nereye taşındığı da açıklanmıyor.

BBC'de yer alan habere göre, Uzay aracının Kasım ayında fırlatılması bekleniyordu ama roketin içindeki malzemelerin korunması amacıyla SpaceX'in, kaplama ve ön kısmıyla ilgili olası sorunları daha ayrıntılı inceleyebilmesi için ateşleme ertelendi.

Fransız haber ajansı AFP'ye göre roketin içindeki malzemeleri hazırlayan savunma ve uzay teknolojileri şirketi Northrup Grumman, malzemenin ABD için yüklendiğini ve alçak yörüngeye iletileceğini söyledi, roketin misyonuyla ilgili ise ayrıntı vermedi.

Elon Musk'un sahibi olduğu SpaceX ile ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) da konuyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı. SpaceX, daha önce de ulusal güvenlik amaçlı misyonlarda uzaya roketler göndermişti.