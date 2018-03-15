EMAA - Sanatçılarla Atölye Çalışması SERGİSİ

KKTC- Kültür Dairesi, Güzel Sanatları Destekleme Kurulu tarafından desteklenen ve değerli üç sanatçı, Mürüvvet Türkyılmaz, CANAN ve Neriman Polat ile gerçekleştirilen “Sanatçılarla Atölye Çalışması” sonucunda çıkan ürünler, EMAA Başkent Sanat Merkezi’nde 12 Mart 2018, Pazartesi, 19:00’ da sanatseverlerle buluştu. 17 Mart tarihine kadar hafta içi 18:00-21:00, Cumartesi ise 10:00-13:00 saatleri arasında izlenebilecek. Sergide Bahire Deniz, Erm An, Kemal B. Caymaz, Mehmetemin Yıldızçoban, Necla E.Özoğul, Ozan Özgenler, Özgül Saygun, Raif Kızıl, Sinem Ertaner, Toya Akpınar ve Zehra Şonya’nın karışık teknik ve enstelasyonlardan oluşan eserleri yer alıyor.

Akdeniz Avrupa Sanat Derneği (EMAA), “Sanatçılarla Atölye Çalışması” projesinin hedefini; bir yandan dernek üyelerinin aynı mekanda yaratım sürecine girmelerini sağlamak, bu bağlamda birliktelikleri güçlendirerek aidiyet duygusunu geliştirmek; diğer yandan bilindik sanat forumlarını kullanarak her üyenin kendi içinde sınır genişlemeleri yaratmak ve farklı mecralara yönelerek üretimleri artırmak olarak özetlemiştir. Ayrıca metin yazarlığını Derya Ulubatlı’nın yapdığı iki dilde hazırlanan katalog ile de süreci belgelemek, irdelemek ve geleceğe not düşmek amaçlanmıştır.

Programa davet edilen sanatçılar bu amaç doğrultusunda 5 gece süren çalışmalarının içeriklerini kurgulamış, bilgi birikimlerini, tecrübelerini ve deneyimlerini paylaşmışlardır. Teorik bilgi ve eserler üzerinden tartışmaların da gerçekleştiği eğitimlerde, katılımcılarla bire bir ilgilenme, onların dünyalarına girme, sanatsal ve sosyal kaygılarını anlama ve tanıma çabasına da girmişlerdir.