EMEK-İŞ’TE Örgütlü CAS Çalışanları Ercan’da Uyarı Grevi Yapıyor

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu’na (DEV-İŞ) bağlı EMEK-İŞ, “sendikal örgütlenme hakkı” için Ercan Havalimanı’nda uyarı grevi yapıyor. CAS çalışanlarının grevi, saat 09.00’da başladı. Grev saat 21.00’e kadar sürecek.

Sendika ayrıca, Meclis önünde saat 11.00’de kitlesel eylem yapacak.

Emek-İş Başkanı Koral Aşam sendikalardan ve diğer meslek örgütlerinden ve halktan aldıkları destekle saat 11.00’de yağmur ve soğuk havaya rağmen Meclis önünde eylem yapacaklarını belirtti.



