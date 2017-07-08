Emek krizi

Süper Lig’in Güzelyurt ekiplerinden Binatlı’da, geçtiğimiz sezon Esentepe’den bonservisli olarak kadroya katılan ve performansıyla beğeni kazanan Emek Kırılmaz, sarı yeşillilerle yol ayrımına geldi.

EMEK KIRILMAZ AYRILMAK İSTİYOR:

Emek’in, Binatlı yönetimine yolun uzaklığını bahane ederek kulüpten ayrılmak istediğini söylediği öğrenildi. Sarı Yeşillilere başka konularda da zorluk çıkaran Emek konusunda, yönetim henüz resmi bir transfer teklifi olmasa da son kararını yapacakları yönetim kurulu toplantısının ardından futbolcuya bildirecek

NEŞE FUTBOLCULARIN ÖNÜNÜ AÇARIZ:

Binatlı’da genç oyuncu Berkem Korbay da daha fazla süre almak için 1 yıllığına başka bir takıma gitmek isteğini yönetime bildirdi. Başkan Orsel Neşe her iki futbolcunun istekleri ile ilgili, “kapımızı çalıp gitmek isteyen futbolcuların önünü açarız” açıklamasında bulundu

Havadis/Okan KARADEMİR

Süper Lig’in Güzelyurt ekiplerinden Binatlı’da, geçtiğimiz sezon Esentepe’den bonservisli olarak kadroya katılan ve performansıyla beğeni kazanan Emek Kırılmaz, sarı yeşillilerle yol ayrımına geldi.

Binatlı’nın kadrosunda tutmak istediği Emek’in, Esentepe’de kalması nedeniyle yeni sezon öncesinde yönetime yolun uzaklığını bahane ederek kulüpten ayrılmak istediğini söylediği öğrenildi.

Emek, uzun yoldan dolayı başka bir takıma transfer olmak isterken Binatlı yönetimine başka konularda da zorluk çıkararak anlaşmayı yokuşa sürüyor.

Binatlı, henüz resmi bir transfer teklifi de gelmeyen Emek konusunda, yapacakları yönetim kurulu toplantısı ile son kararlarını futbolcuya bildirecek.

Berkem de ayrılmak istiyor

Binatlı’nın alt yapısından yetişen 23 yaşındaki Berkem Korbay’ın da takımdan ayrılmak istediği öğrenildi.

Genç futbolcu daha fazla süre almak için 1 yıllığına başka bir takıma gitmek isteğini yönetime bildirdi.

Neşe: Futbolcuların önünü açarız

Binatlı’da yaşanan bu gelişmeler üzerine başkan Orsel Neşe, “Biz takımımızda gönüllü, istekli ve arzulu futbolcular ile yola devam etmek isteriz. Kapımızı çalıp gitmek isteyen futbolcuların önünü açarız.” dedi.

Neşe yeni sezonla ilgili ise şunları söyledi: “Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ekipmanlarımızı gideriyoruz. Resmi sezon açılışına kadar transferler ve izinli olan futbolcuların da katılımıyla kadromuz şekillenecek. İzinden yeni dönen Erbay ile önümüzdeki günlerde resmi imzalar atılacak. Sezon açılışımızı her yıl geleneksel olarak merhumlarımız anısına düzenlediğimiz turnuva ile yapmak istiyoruz. Bununla ilgili yönetim kurulu olarak gerçekleştireceğimiz toplantılarda plan ve programı yapacağız”

Çalışmalar başladı

Sarı yeşillilerde yeni sezonun ilk idmanı ise dün yapıldı.

Dün akşam kulüp lokalinde gerçekleşen 1 saatlik sporcu toplantısının ardından futbolcular teknik direktör Gökmen Davutoğlu nezaretinde antrenman sahasında ter idmanı yaptı. Antrenmana izinli ve sakat olan futbolcular katılmadı.

Binatlı’da hazırlıklar pazartesi gününden itibaren salon çalışmaları ile devam edecek.