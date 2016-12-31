Emekli Polisler Derneği’nden KTÖS Yönetimine Tepki

KKTC Emekli Polisler Derneği, KTÖS ajandasının maksatlı, çirkin ve iğrenç ifadeler içerdiğini bildirerek, ajandanın bir an önce toplatılarak sendika yöneticileri hakkında yasal kovuşturma başlatılmasını istedi.

Emekli Polisler Derneği Yönetim Kurulu adına Genel Başkan Nurettin Çırakoğlu’nun yaptığı yazılı açıklamada, toplumun nefretle karşıladığı ajanda için devlette ilgili tüm birimlerin yasalarda var olan yetkilerini kullanarak konuyu yargıya taşımaları savunuldu.

Sağduyu sahibi öğretmenlerin konu ajandayı geri iade etmelerinin kısmen de olsa olumlu karşılandığını belirten Çırakoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’ne, KKTC ve halkına, gelmiş geçmiş tüm milli değerlere karşı affedilemez bir suç işlendiğini ifade etti.

Bir an önce, bahse konu ajandaların toplatılmasını beklediklerini kaydeden Çırakoğlu, Ceza Yasası Fasıl 154 Madde 48 altında soruşturma başlatılmasını, kamu görevlisi olan kişilerin görevlerinden men edilerek soruşturmalarının başlatılmasını ve en erken bir zamanda cezalandırılmaları için yargıya teslim edilmelerini talep etti.