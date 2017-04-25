Emeklilik Yasası değişiyor mu?

Kamu Görevlileri Değişiklik Yasa Tasarısı ile birlikte gündeme gelen Emeklilik Yasası ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Kamu-Sen Başkanı Metin Atan sert çıktı.

Özlem Çimendal

Kamu Görevlileri Değişiklik Yasa Tasarısı ile birlikte gündeme gelen Emeklilik Yasası ile ilgili Yeni Bakış’a açıklamalarda bulunan Kamu-Sen Başkanı Metin Atan, Emeklilik Yasası’nın kendi içerisinde bağımsız ayrı bir yasa olduğunu dolayısı ile Kamu Görevlileri Değişiklik Yasa Tasarısı kapsamının dışında olduğunu dile getirdi.

“Uzun süredir bu değişiklik söylentileri var”

Uzun zamandan beri Emeklilik Yasası ile ilgili değişiklik yapılacağı söylentilerinin var olduğunu ifade eden Kamu-Sen Başkanı Metin Atan, ancak kesin bir şey olmamakla birlikte bu belirsizliğin hala sürdüğünü kaydetti.

Emeklilik Yasası kendi içinde bağımsız ayrı bir yasa

Emeklilik Yasası’nın Kamu Görevlileri Değişiklik Yasa Tasarısı içerisinde olmadığını ancak Emeklilik Yasası içerisinde değişikliğe gidilebilmesinin mümkün olduğunu dile getiren Atan, “İçinde bulunduğumuz sıkıntılı bu süreçte Emeklilik Yasası ile oynanacağını düşünmüyorum. Eğer öyle bir şey yaparlarsa ateşle oynarlar” dedi.

“Kamuda verimliği artırmaya çalışıyoruz”

Yasada idari ve teknik bakımdan olumlu ve olumsuz yönlerin olduğuna da değinen Atan, “Biz kamuda verimliği nasıl artırabilirizin peşindeyiz. Çalışanın, müdür ve müsteşarlar da dahil etkin, verimli ve motive çalışabilecekleri bir ortam için uğraşıyoruz” şeklinde konuştu.

“Çalışan ve emeklinin maaşından kırpma kabul edilemez”

Çalışanların maaşlarından ya da emekliliklerin maaşlarından kısıntıya giderek kırpma niyetinin asla kabul edilebilir olmadığını belirten Atan, “Çalışandan ve emekliden maaş kırpma yolu asla kabul edilebilir değil. Döviz almış başını gidiyor zaten artık maaşlarda kırpılacak bir şey de kalmadı. Emeklilik Yasası ile ilgili bir değişiklik yapılacağına inanmıyorum ki böyle bir şeyin söz konusu olduğu andan itibaren Kamu-Sen olarak tepkimiz sert olacaktır” ifadelerini kullandı.

“Emeklilik bireyin hakkıyla elde ettiği bir olay”

Emeklilik hakkının bireyin çalışarak emeği karşılığında elde ettiği bir hak olduğunu anlatan Atan, “Emeklilik, bireylerin hayatları boyunca kendilerinin güvencesi niteliğinde çalışarak elde ettikleri ve emekliliğe ayrıldıktan sonra da rahatlayacakları haklarıdır” ifadelerini kullandı.

“25 yıl sonra emekliye çıkmayanlardan emeklilik işlem payı kesilir”

25 fiili hizmetten sonra emeklilik hakkını kazananların başvuru yapıp yapmamalarının bireylerin inisiyatifinde olduğunu ve 25 yıl sonra emekliliğe çıkmak isteyenlerin mutlaka başvuru ile bunu bildirip talep etmesi gerektiğinin altını çizen Atan, “Birey 25 yılını doldurduktan sonra emekliliğe çıkmak istemiyorsa 25 yıl üzerinden emekliliğe çıkma hakkına da sahip olabiliyor. Tabii ki bunun bir de vergisi var, emeklilik işlem payı olarak kesilen. Eğer 36 yıl sonra full emekli çıkacaksanız, brüt maaşınızın %68’ini alırsınız. Ama 25 yıldan emekliye çıkacaksanız %55’e yakınını alırsınız. Aslında kesinti denilen, emekli işlem payı ve yıpranma, bu da bayanlarda 25 yılın sonunda 5 yıl yıpranma var işte tüm bunların emeklilik işlem payıdır” dedi.

Kaynak: YeniBakış