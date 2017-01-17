Emina Sandal, ‘İlk görüşte aşk’ notuyla paylaştı

Mustafa Sandal'ın eşi Emina Sandal yeni çizmelerini giydi ayna karşısına geçti.



Model ve şarkıcı Emina Sandal, Türkiye’de Mustafa Sandal’ın eşi olarak tanınsa da yurt dışında ve özellikle memleketi Sırbistan’da çok ünlü bir isim. İki çocuk annesi Emina Sandal, modellik kariyerinin getirdiği fit vücudu sayesinde doğum yapmış olmasına rağmen cesur paylaşımlarda bulunabiliyor.

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Sosyal medya hesabından özel hayatına dair dikkat çekici paylaşımlarda bulunan Sandal, modayı da yakından takip ediyor. Dizlere kadar çıkan dönemin moda çizmelerinden birini satın alan Emina Sandal, “İlk görüşte aşk” notuyla paylaştığı karede heyecanlı bir şekilde yeni çizmelerini denerken görülüyor. Fotoğrafta dikkat çeken ayrıntılardan biri de Emina Sandal’ın son derece düzgün ve atletik bacakları.

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