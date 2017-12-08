Emirzade Tilki tutuksuz yargılanacak

Ülkemizde sahte evrakla ülkede olmayanlara ehliyet temin ettikleri gerekçesi ile yaklaşık 10 aydır başlatılan soruşturma kapsamında suça dâhil olduğu tespit edilen Şoför Okulu sahibi zanlı Emirzade Tilki’de tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Tolga Ateşli olayla ilgili bulguları aktardı. Ateşli, huzurda bulunan zanlı Emirzade Tilki’nin Ağustos 2014 tarihinde başkasına ait bir firma üzerinden Türkiye’de bulunan Ahmet Bilir için çalışma izni çıkarttığını söyledi. Polis, konu izinin temin edilmesinin ardından zanlının daha sonra adına kayıtlı Şoför Okulu üzerinden Bilir’in B sınıfı ehliyet için ders aldığını gösterip sahte evraklar düzenlediğini ve KKTC’de bulunmamasına karşın sahtekârlıkla B sınıfı ehliyet almasını sağladığını söyledi. Polis, mesele ile ilgili olarak zanlı Emirzade Tilki aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını belirterek teminata bağlanmasını talep etti.



Mahkeme, 2 kefilin 50’er bin TL kefalet senedi imzalaması ve yurt dışına çıkış yasağı şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.