Emlakzede Olmayalım

Kuzey Kıbrıs’ta yurt dışından gelen taleplerden dolayı emlak patlaması yaşanırken, artan talebe karşın dolandırıcılar da türedi

Suna ERDEN



Annan Planı dönemi olan 2004 yılında inşaat furyası yaşanan Kuzey Kıbrıs’ta şimdi de emlak patlaması yaşanıyor.2017 yılı itibari ile hem ev satış fiyatları hem de kiralar aldı başını gitti. Yüksek satış fiyatları ülke genelinde görülürken, fahiş kiralar özellikle Girne’de görülmeye başlandı.



Girne merkezi yerlerde ev kiraları 400 ile 600 Sterlin arasında seyrederken, merkezi yerler artık orta bütçeli için lüks yerler haline geldi. Ülkede yaşanan emlak patlamasının Türkiye, Güney Kıbrıs ve Rusya’dan gelen talepler olduğu ifade edilirken, talebin artması ile birlikte dolandırıcıların da meydana çıktığı belirtildi. Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Başkanı Hasan Sungur, 2017 yılı itibari ile ev satış fiyatlarında ve kiralarda ciddi artış olduğunu ifade ederek, bu furyanın 2018 yılının sonlarına kadar devam edeceğini, 2019 yılında da dengeye oturacağını ifade etti.



2004-2008 yılları arasında yaşanan inşaat patlaması yaşandığını ve birçok insanın o dönemlerde dolandırıldığını belirten Sungur, şimdide emlak alanında dolandırıcıların sahneye çıktığını ifade etti. Star Kıbrıs’a konuşan Sungur, emlak fiyatlarının artış nedenleri ve alınması gereken önlemlerle ilgili de açıklamalar yaptı.



ORTA BÜTÇELİ ŞEHİR DIŞINA



Birlik başkanı Sungur, yabancıların Lefkoşa yerine Girne’yi tercih etmesinden ve Girne için bir master planı olmamasından dolayı fiyatların yüksek olduğunu ifade etti. Sungur, özellikle yabancıların denize yakın yerlerde oturmak istediğini, Girne merkez yerlerine talebin fazla olduğunu, bu nedenle merkezi yerlerde ev kiralarının çok yüksek olduğunu dile getirdi.



Sungur sözlerini şöyle sürdürdü:



“Girne merkezi yerlerde ev kiraları yüksek. Bunun nedenleri merkezde yığılma olması ve emirnamelerle kısıtlamalar getirilmesidir. Emirnamelerin halen kalkmamış olmasının vermiş olduğu inşaat sıkıntısı nedeni ile emlak satış ve kiralama fiyatları yükselmiştir. Emirnameler kaldırılırsa emlak fiyatları yüzde 50 oranında düşecektir. Bir diğer etken olan merkezi yerlerde yığılma konusu da çözülebilir. İnsanlar isterse Lapta’dan 300 Sterline ev kiralayabilir. Ya da Boğaz bölgesinde bin TL’ye kiralık ev bulabilir. İlla merkezde oturmak şart değildir. Boğaz ile Girne arası 10 dakikalık bir mesafedir.”



BURASI PARİS DEĞİL



Sungur, Gazimağusa şehrini örnek göstererek, bu gölgede emirnameler olmadığını, kısıtlamalar olmamasından dolayı da ev kiralarının normal dengede seyrettiğini söyledi.



Girne için ciddi bir master planına ihtiyaç olduğunu kaydeden Sungur şunları ifade etti:



“Ülkemize Rusya’dan, Türkiye’den yüzlerce insan geliyor. Adamızda binlerce öğrenci eğitim görüyor. Bu insanları nerede kalacaklar. Bunun için önlem almalıyız. Biz Paris değiliz, ada ülkesiyiz. Çok fazla arazimiz yok. Bu nedenle dikey büyümeye izin verilmelidir. Ancak yanlış politikalar yüzünden özellikle Girne’de emlak sıkıntısı yaşanıyor. Zeytinlik bölgesinde öğrenciler için yurt yapılacaktı. Ortalık kalktı oturdu. Ve proje durduruldu. Girne’de yeni yeni üniversiteler açıldı. Şimdi öğrenciler yüksek kiralarla boğuşmak zorunda kalıyor. Politikacılar sırf oylarını kaybetmemek için günümüz şartlarında gerekli olan yapılaşmaya izin vermiyor.”



BİR SÜRE VERGİ ALINMASIN, SOSYAL KONUT YAPILSIN



Hasan Sungur, yüksek kiralara karşın devletin alabileceği önlemler olduğunu ifade ederek, emlak kiralarından alınan yüzde 10 stopaj vergisinin bir süre ev sahiplerinden alınmaması ve ev sahiplerinin de bu tutarı kiradan düşmesi önerisini sundu.



Sungur, bir diğer uzun vadeli çözümün ise sosyal konut projesi olduğunu söyledi. Sungur, “Lefkoşa Türk Belediyesi eski Başkanı Cemal Bulutoğulları, Haspolat bölgesinde sosyal konutlar yaptırdı. Şimdi üniversite öğrencileri o konutlarda uygun fiyatlarda kalırken, birçok dar bütçeli de konut alma imkânına sahip oldu. Bulutoğulları’nın projesi son 30 yıldır sosyal konut projesi hayata geçirilmedi. Günümüz şartlarında sosyal konut yapılması birçok kişiyi rahatlatacaktır” dedi.



2018 YILI SONUNA KADAR SÜRER



Sungur, 2017 yılı itibari ile ev satış fiyatlarında ve kiralarda ciddi artış olduğunu ifade ederek, bu furyanın 2018 yılının sonlarına kadar devam edeceğini, 2019 yılında da dengeye oturacağını ifade etti.



Sungur, buna karşın arazi fiyatlarında ise artış yaşanmayacağını vurguladı. Sungur sözlerini şöyle sürdürdü: “2017 yılı itibari ile Emlak’a olan talebin nedenlerini ise şöyle açıkladı: “Son zamanlarda darbe girişimi başta olmak üzere yaşanan olaylardan dolayı Türkiye’den kalifiye olarak adlandırabileceğimiz ciddi sayıda bir güruh buradan emlak aldı.



Ayrıca 26 kişilik profesörlerden oluşan doktorlarda emlak satın almak için şuanda KKTC’de araştırma yapıyor. Öte yandan Türkiye’nin yanı sıra Güney Kıbrıs’ta yaşayan birçok yabancı da ülkemizden emlak almayı tercih ederken, Rusya’dan da azımsanmayacak sayıda insan KKTC’ye gelerek emlak aldı. Saydığım bu etkenler emlak satış fiyatlarının artmasına neden olurken, 2017 yılı itibari ile öğrenci sayısında artış yaşanması da ev kiralarının yükselmesine neden oldu.”



DOLANDIRICILAR SAHNEDE



Emlak alanına olan talebin artması ile dolandırıcılığın da arttığına dikkati çeken Sungur, tıpkı 2004-2008 yılları arasında yaşanan ve birçok kişinin mağdur olmasına neden olan emlak dolandırıcılığının son zamanlarda arttığını, birliğe birçok şikâyet geldiğini söyledi.



Sungur, “Her önüne gelen ev satıyor, emlakçılık yapıyor. Kaçak olarak çalışan onlarca emlakçı var. Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği’ne üye olan bir emlakçı ev sattığı zaman 100 bin TL teminat göstermek zorundadır. Ancak kaçak emlakçılar gelişi güzel ev satmaktadır. Kaçak emlakçılardan mal alan birçok kişi ise dolandırılmaktadır. Son zamanlarda dolandırıcılık vakaları artarken birliğe birçok şikâyet yapılmıştır” dedi.



Sungur, dolandırılanların genellikle yabancılar olduğunu ifade ederek, “Yol kenarındaki arsayı gösterip iç taraftaki arsayı satıyor. Ya da dere yatağından uzak olan araziyi gösterip dere yatağının dibindeki arsayı veriyor. Kişi dolandırıldıktan sonra bize geliyor ancak o saatten sonra yapabileceğimiz bir şey kalmıyor” şeklinde konuştu. Hasan Sungur, Emlakçılar Birliği Değişiklik Yasası’nın 10 yıldır beklemede olduğunu ifade ederek, yasanın yürürlüğe girmesi halinde kaçak emlakçılık yapılamayacağını ve dolandırıcılığın ise önlenebileceğini söyledi. Sungur, emlak alacaklara ise satış yapan kişinin birliğe üye olup olmadığına bakmalarını tavsiye etti.

KAYNAK: STAR KIBRIS