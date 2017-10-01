Emmanuel Eboue'da HIV virüsü mü var?

Türk Ocağı’nın transfer etmek üzere adaya getirdiği Fildişili yıldız futbolcusu Emmanuel Eboue’nin sağlık kontrollerinde sorun çıktı.



Bir dönem Galatasaray spor kulübündede forma giyen Eboue Lefkoşada gittiği özel bir hastane'de sağlık kontrolünden geçen futbolcuda HIV virüsüne rastlandığı iddia edildi.



Eboue’nin Menejerinden Açıklama



Girne’nin köklü takımlarından Türk Ocağı’nın transfer etmek üzere adaya getirdiği Fildişili yıldız futbolcusu Emmanuel Eboue’nin sağlık kontrollerinde yaşanan sağlık sorunuyla ilgili Eboue’nin menejerliğini yapan Tekin Birinci açıklamalarda bulundu.



Sosyal medya Facebook üzerinden paylaşımda bulunan Birinci’nin Eboue ilgili yaptığı açıklamanın tam metni şu şekildedir;



Birinci, malesef Eboue’nin sağlık sorunu gerçek ama hemen felaket tellalığı yapılmasın. Kan değerlerinde olumsuzluklar görüldüğü için bu gece İngiltere’ye uçacak gerekli tetkikler orada yapıldıktan sonra sağlıklı bilgi edinebileceğiz.





