Emniyetten Cemal Hünal’a 'operasyon' izni!

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; İstanbul Emniyeti, 'Kızım ve Ben' filmine onay verdi. Çekimleri başlayan sinema filminde, polis akademisini birincilikle tamamlayan özel harekat polisi 'Doruk'u canlandıracak olan Cemal Hünal, helikopterden iple aşağıya inecek, operasyon ve silahlı çatışma sahnelerinde yer alacak.

İlk çekim, gece kulübü olması düşünülen bir mekana baskın sahnesi ile yapılacak. Dört gün sürmesi planlanan çekimlere 24 özel harekat polisi, 4 zırhlı araç, polis helikopteri, polis okulu öğrencileri ve üniformalı polisler katılacak. Oyuncunun polis helikopterinden iple aşağıya ineceği sahne, 22 Temmuz'da çekilecek. Çekimler emniyet müdürlerinin kontrolünde yapılacak.

Filmin yapımcıları Salih Memişoğlu ve Ferudun Özdemir, sanata ve sanatçıya verdikleri destek ve bütün yardımları için İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne teşekkür etti. Memişoğlu, filmde hayatı anlatılan polisle 20 yıllık arkadaş olduklarını ve şehit çocuklarıyla polis çocuklarının hayatlarını göstermek gerektiğini ifade etmişti.