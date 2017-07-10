Emre’den bir rekor daha

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Bireysel Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri’nin dördüncü gününde sporcularımızdan bir rekor daha geldi.

İstanbul’da devam eden şampiyonanın 4. gününde 100 metre ferdi karışıkta mücadele eden Emre Ersoy 01:08.70’lik derecesi ile KKTC 13-14 yaş rekorunu kırarak toplamda üçüncü rekoruna ulaştı. Emre ikinci günde 100 metre serbestte, üçüncü günde ise 50 metre sırtüstünde KKTC 13 yaş rekorlarının sahibi olmuştu.

Okan Karademir - Havadis