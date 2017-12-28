En büyük kupa KKTC’de

Türkiye basketbolunda ülkemizi temsil eden Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Fenerbahçe’yi 75-59 mağlup ederek 25. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası’nın sahibi oldu.

İlk kez en büyük kupanın sahibi olan Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı oyuncuları bugün saat 11:00 sıralarında kupa ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geldi.

YDÜ tüm kupaları topladı

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı böylece geçtiğimiz sezona ait tüm kupaları almış oldu.

YDÜ, geçtiğimiz sezon Türkiye Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi, Türkiye Kupası ve Eurocup şampiyonluğunun yanına bir de Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı ekledi.