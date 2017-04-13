En çok yağış Beylerbeyi’ne düştü

KKTC’de dün 08:00 ile bugün 08:00 saatleri arasında ülke genelinde en çok yağış metrekareye 17 kilogram ile Beylerbeyi’ne düştü.

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Beylerbeyi’ni, metrekareye 11 kg ile Alevkaya izledi.

Yağışların yörelere göre dağılımı ise Kırıkkale-Esentepe 10 kg, Akıncılar-Kozanköy 9 kg, Beyarmudu, Ercan, Devlet Üretme Çiftliği, Girne 8 kg, Boğaz, YDÜ, Çayırova, Akdoğan, Kantara 7 kg, Lefkoşa, Mehmetçik, Selvilitepe, Çamlıbel, Geçitkale, İskele ve Mallıdağ’a 6 kg olarak gerçekleşti.

Diğer yörelerde ise metrekareye 1 ile 5 kg arasında yağış düştü.