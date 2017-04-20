En fazla kadın cinayeti Lefkoşa'da yaşandı

Ülkemizde son 16 yılda meydana gelen 79 cinayette 31 kadın öldürüldü. 12 cinayet karı-koca arasında meydana gelirken 4 kadın ise nişanlısı tarafından öldürüldü

Yenidüzen gazetesi’nden Didem Menteş’in haberine göre, birçok cinayet “aile içi şiddetten” kaynaklandı. Farklı nedenlerden dolayı çok sayıda kadın öldürülürken bu cinayetlerde çoğunlukla tabanca ve bıçak kullanıldı.

LEFKOŞA İLK SIRADA

Kuzey Kıbrıs’ta 2003 ile 2004 yılları arasında adeta kadın cinayeti patlaması yaşandı. söz konusu yıllarda toplam 8 kadın cinayete kurban gitti. En fazla kadın cinayeti Lefkoşa bölgesinde yaşandı

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