En fazla kaza yapanlar yeni ehliyet alanlar

Star Kıbrıs'tan Suna Erden'in haberine göre, Ülkede meydana gelen trafik kazası oranı, nüfusuna bakıldığında hayli fazla olurken, kazalar birçok kişiyi aramızdan alıyor ve sevdiklerini kaybedenlere ömür boyu sürecek bir acı bırakıyor. 2017 yılının Temmuz ayının 11’ine kadar olan zaman diliminde 25 kişi trafiğe kurban giderken, kazalara neden olan etkenlerin sürücülerin hataları, yol ve trafik durumu, araçların mekanik arızaları gibi nedenler olduğu belirtiliyor. Ancak istatistiki rakamlar kazalara neden olan en önemli etkenlerden birinin de “ehliyet eğitimi” olduğunu gösteriyor. Polis Genel Müdürlüğü Trafik Şubesi tarafından hazırlanan istatistiki verilere bakıldığında, en fazla kaza yapanların yeni ehliyet alanlar olduğunu gösteriyor.

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