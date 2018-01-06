En fazla yağış Kozanköy’de

Yağışlı havanın etkisinde bulunan KKTC’de bugün sabah saat 08.00 itibarıyla son 24 saatte en fazla yağış metrekareye 47 kilogram ile Kozanköy’de gerçekleşti.

Meteoroloji Dairesi yağış raporuna göre, Alevkaya’da 46, Kantara’da 28, Esentepe’de 26, Selvilitepe’de 25, Çamlıbel’de19, Kaleburnu ve Yenierenköy’de18, Alsancak ve Kalkanlı’da 17, Akdeniz, Tatlısu ve Zaferburnu’nda 16, Değirmenlik’te 15, Boğaz’da 14, Dipkarpaz ve Mallıdağ’da 13, Lefke’de 12, Bostancı ve Girne’de 11 kilogram yağış kaydedildi.