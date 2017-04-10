Yaklaşık 13 milyar dolara mal olan 'dünyanın en pahalı uçak gemisi' suya indirildi.

ABD ordusunun yeni nesil uçak gemisi 'USS Gerald R. Ford' göreve başladı.

12 milyar 900 milyon dolara mal edilen dev uçak gemisinin ağırlığı 100 bin ton

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yeni nesil uçak gemisi, bundan önce kullanılan Nimitz sınıfı uçak gemilerinin yerine geçecek

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7 yıldan beri yapımı süren gemi 2 bin 600 denizciye ev sahipliği yapacak.

Toplam mürettebat sayısı ise 4 bin 600'ü bulacak.