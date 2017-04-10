HABER KIBRIS

En pahalı uçak gemisi suya indirildi

10/04/2017

En pahalı uçak gemisi suya indirildi
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Yaklaşık 13 milyar dolara mal olan 'dünyanın en pahalı uçak gemisi' suya indirildi.

ABD ordusunun yeni nesil uçak gemisi 'USS Gerald R. Ford' göreve başladı. 

 

12 milyar 900 milyon dolara mal edilen dev uçak gemisinin ağırlığı 100 bin ton 

 

yeni nesil uçak gemisi, bundan önce kullanılan Nimitz sınıfı uçak gemilerinin yerine geçecek 

 

7 yıldan beri yapımı süren gemi 2 bin 600 denizciye ev sahipliği yapacak.

Toplam mürettebat sayısı ise 4 bin 600'ü bulacak.



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