Endonezya'da Yanardağ Dumanı 30 Kişiyi Hastanelik Etti

Endonezya'da IjenYanardağı'ndan yayılan dumanlar 30 kişiyi hastanelik etti.



Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü SutopoPurwoNugroho, Cava Adası'nın doğusunda bulunan IjenYanardağı'ndan yayılan zehirli gazdan olumsuz etkilenen 30 kişinin hastaneye kaldırıldığını duyurdu.



Nugroho, bölgede yaşayan 178 kişinin tahliye edildiğini, tedavi altına alınan 30 kişinin nefes darlığı ve mide bulantısı şikayetleri olduğunu belirtti.



Yanardağ civarında faaliyet ve tırmanışların geçici olarak askıya alındığını ifade eden Nugroho, turist, madenci ve dağcıların bölgeye girişinin yasaklandığını kaydetti.



Öte yandan aktif yanardağın volkanik hareketlerinde olağandışı bir durumun gözlemlenmediği bildirildi.



"Pasifik ateş çemberi" deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da 130 aktif yanardağ bulunuyo