Engelsiz Yüreklerin Avrupa Gururu

Avrupa Tekerlekli Basketbol Şampiyonası Grup Elemeleri için gittiği Bosna’da 3 galibiyet alarak grup ikincisi olan Kuzey Kıbrıs Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ülkemizi gururlandırdı.

Akşam saatlerinde adaya dönen ‘engelsiz yürekler’ Ercan Havaalanı’nda karşılandı.

Bosna Hersek’te devam eden Avrupa Tekerlekli Basketbol Ligi grup eleme maçlarında Kuzey Kıbrıs Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı üst üste 3 galibiyet alarak grup ikincisi oldu.

Bosna Hersek’in Banja Luka kentinde devam Avrupa grup eleme maçlarında geçtiğimiz akşam ikinci maçına, dün sabah saatlerinde üçüncü akşam saatlerinde ise dördüncü maçına çıkan Kuzey Kıbrıs Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı üst üste 3 galibiyet aldı.

Grup elemelerindeki ilk maçını ev sahibi Banja Luka KKI Varbas takımına 81-62’lik skorla kaybeden Kuzey Kıbrıs Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Euroleague Grup A’da önce Polonya’nın KS Pactum takımına 69 – 51 üstünlük kurdu. Ardından Fransa’nın Handi Sud Basket Marseille takımını 62-54 mağlup etti.

Engelsiz yüreklerimiz akşam saatlerinde ise Avusturya’nın Flink Stones takımını 66-56’lık skorla mağlup ederek grup ikinciliği elde etti.

Antrenör Hüseyin Dayı yönetimindeki Kuzey Kıbrıs Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nın kadrosunda Murat Ekşi, Erkan Taşçı, Mahmut Yavşan, Ömer Cumhur Bulduk, Ahmet Akdeniz, Duran Tak, Osman Hamidan, Murat Göçer ve Ertan Külahlılar yer alıyor.

Görkemli bir töreninle ikincilik kupasını kaldıran Kuzey Kıbrıs Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nın skorer oyuncusu Murat Ekşi ise turnuvanın All Star’ı seçildi.

Temsilcimizin Bosna kafilesinde Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yusuf Musioğlu, Asbaşkan Serkan Muhtaroğlu, Genel Sekreter Asım Başaranel, Kuzey Kıbrıs Turkcell Marka ve Müşteri Deneyimi Yönetimi Müdürü Ayhan Barış ve Kuzey Kıbrıs Turkcell’den uzmanlar da yer aldı.

LHA