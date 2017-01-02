HABER KIBRIS

Engin Ömer Kunt Larnaka'da trafik kazası geçirdi

02/01/2017

Engin Ömer Kunt Larnaka'da trafik kazası geçirdi
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İnşaat mühendisi, emekli bürokrat Engin Ömer Kunt Larnaka'da trafik kazası geçirdi. Larnaka Hastanesi'nde tedavi altında tutulan Kunt yoğun bakımda.

İnşaat mühendisi, emekli bürokrat Engin Ömer Kunt, ailesi ile birlikte Larnaka’da trafik kazası geçirdi. Trafik ışıklarında aracı ile dururken bir başka aracın çarpmasıyla meydana geldiği belirtilen kaza sonucu Kunt ağır yaralandı, Larnaka Hastanesi’ne kaldırıldı. Eşinin durumunun iyi olduğu, Engin Öner Kunt’un ise yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi. 

Yenidüzen

 

 



TAGS: larnaka, kıbrıs, türk, haber
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