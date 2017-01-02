Engin Ömer Kunt Larnaka'da trafik kazası geçirdi
02/01/2017
İnşaat mühendisi, emekli bürokrat Engin Ömer Kunt Larnaka'da trafik kazası geçirdi. Larnaka Hastanesi'nde tedavi altında tutulan Kunt yoğun bakımda.
İnşaat mühendisi, emekli bürokrat Engin Ömer Kunt, ailesi ile birlikte Larnaka’da trafik kazası geçirdi. Trafik ışıklarında aracı ile dururken bir başka aracın çarpmasıyla meydana geldiği belirtilen kaza sonucu Kunt ağır yaralandı, Larnaka Hastanesi’ne kaldırıldı. Eşinin durumunun iyi olduğu, Engin Öner Kunt’un ise yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Yenidüzen