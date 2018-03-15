'Enginar Dolması'nın galası yapıldı

Yıldırım'ın yönetmenliğini yaptığı "Enginar Dolması" filminin galası dün akşam yapıldı.

Dün akşam Lefkoşa AKM’de, “Enginar Dolması” adlı filmin galası yapıldı. Senaryosu , Mormenekşe Kadınlar Birliği Derneği başkanı Erşen Ummanel tarafından yazılan, görüntü yönetmenliğini Fuat Sözen’in, sanat yönetmenliğini de Şebnem Elings Aydeniz’in yaptığı ve Cemnal Yıldırım'ın yönettiği filmin, tamamı Mormenekşelilerden oluşan gönüllü ve amatör oyuncular rol aldı. Mormenekşe Kadınlar Birliği Derneği projesi olan filmde, 1960'lı yıllarda geçen bir hikaye konu ediliyor.O tarihlerde, Doktor Fazıl Küçük’ün ada genelinde gerçekleştirdiği köy gezilerinden yola çıkarak, Mormenekşe köyüne yapmayı planladığı ziyaret ve bu ziyarete hazırlanan köy halkının yaşadığı olayları anlatan film, salonda zaman zaman kahkaha tufanı yarattı zaman zaman hüznün hakim olmasına yol açtı..Cemalm Yıldırım, "Yaptığımız işten ve ortaya çıkan sonuçtan ve en önemlisi de Mormenekşeliler ile çalışmaktan , onları tanımış olmaktan büyük mutluluk ve onur duyduk..Bizimle birlikte bu filme katkı koyan herkese sonsuz teşekkürler...Gösterimler ileriki günlerde farklı mekan ve zaman dilimlerinde tekrarlanacaktır.Bizi takipte kalın"dedi