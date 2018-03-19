HABER KIBRIS

Envergil, Sanayi Dairesi Müdürü oldu

Ekonomi ve Enerji Bakanlığına bağlı Sanayi Dairesi'nin Müdürü Mehmet Envergil oldu

19/03/2018
HK

Envergil, Sanayi Dairesi Müdürü oldu
ads
ads

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na bağlı Sanayi Dairesi Müdürü Salih Gökpınar ile Bakanlık Özel Kalem Müdürü Hurşide Baybora görevlerinden alındı. Sanayi Dairesi Müdürlüğü’ne Mehmet Envergil atandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gökpınar ve Baybora, 16 Mart itibariyle 3’lü kararnameyle görevden alınırken, Sanayi Dairesi Müdürlüğü mevkiine 17 Mart itibarıyla atanan Envergil’in daha önce müşavir olduğu belirtildi.

 

 

 

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Mehmet Envergil
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2016 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs. Design: LATIS Internet Media Systems