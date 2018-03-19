Envergil, Sanayi Dairesi Müdürü oldu
Ekonomi ve Enerji Bakanlığına bağlı Sanayi Dairesi'nin Müdürü Mehmet Envergil oldu
19/03/2018
HK
Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na bağlı Sanayi Dairesi Müdürü Salih Gökpınar ile Bakanlık Özel Kalem Müdürü Hurşide Baybora görevlerinden alındı. Sanayi Dairesi Müdürlüğü’ne Mehmet Envergil atandı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gökpınar ve Baybora, 16 Mart itibariyle 3’lü kararnameyle görevden alınırken, Sanayi Dairesi Müdürlüğü mevkiine 17 Mart itibarıyla atanan Envergil’in daha önce müşavir olduğu belirtildi.