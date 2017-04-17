ERC Rallisi 17 Haziran'da

KKTOK BAŞKANI KİŞMİR, AVRUPA VE ORTADOĞU RALLİLERİ HAKKINDA CUMHURBAŞKANI AKINCI’YI BİLGİLENDİRDİ

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) Başkanı Tigin Kişmir, 17 Haziran’da yapılması planlanan ERC (European Rally Championship) Avrupa Ralli Şampiyonası ve MERC (Middle East Rally Championship) Orta Doğu Ralli Şampiyonası ile ilgili çalışmaları hakkında Cumhurbaşkanı Akıncı’ya bilgi verdi.



Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkier Bürosu’ndan yapılan açıklamnaya göre, Kişmir, geçtiğimiz üç yıl boyunca Lefkoşa’da gerçekleşen organizasyonların başarısı nedeniyle, bu yılki şampiyonada Lefkoşa seyirci etabının iki kez geçilmesinin kararlaştırıldığını belirterek, geçmiş yıllarda Lefkoşa Türk Belediyesi’nin ev sahipliğinde yapılan organizasyonun, bu yıl yine belediyenin ev sahipliğinde ve KKTOK koordinasyonunda yapılacağını kaydetti.



Avrupa çapındaki bu organizasyonun en iyi şekilde gerçekleştirilebilmesi için devlet, hükümet ve belediyenin imkanlarının koordineli bir şekilde seferber edilmesinin önemine işaret ederek, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın geçmiş yıllarda olduğu gibi desteğini devam ettirmesinin önemli olduğunu söyledi.



Cumhurbaşkanı Akıncı da KKTOK’ya çalışmalarında başarılar diledi ve geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da etkinliği izleyeceğini belirtti.