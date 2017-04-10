Ercan-Gaziköy arasında kaza

24 yaşındaki Döndü Aktaş, yan koltuktaki sigara paketini almak için uzandığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı

Ercan-Gaziköy arasındaki anayolda dün sabah saatlerinde bir anlık dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazada Döndü Aktaş isimli sürücü yaralandı. İddialara göre, FT 322 plakalı aracıyla anayolda seyreden 24 yaşındaki Döndü Aktaş, yan koltuktaki sigara paketini almak için uzandığında direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı.

Polisten alınan bilgiye göre kaza, dün sabaha karşı saat 02.30 sıralarında Ercan Havalimanı istikametinden Gaziköy istikametine doğru seyreden Döndü Aktaş yönetimindeki FT 322 plakalı aracın bir anlık dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu oldu. Direksiyon hakimiyeti kaybedilen araç yoldan çıkarak tarlaya savruldu ve çam ağaçlarına çarparak durabildi.

Araç sürücüsü Döndü Aktaş olay yerine çağırılan sağlık ekipleri tarafından götürüldüğü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

KAYNAK: DİYALOG