Ercan-İstanbul Seferini Yapan Anadolujet Uçağı Kalkıştan Sonra Geri Döndü

Anadolujet’e ait Ercan-İstanbul seferini yapan yolcu uçağı kalkış yaptığı meydana geri dönmek zorunda kaldı.

KKTC’de bulunan Ercan Havalimanı’ndan 22:25 sularında kalkış yapan TK7625 sefer sayılı Anadolujet uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı’na gitmek üzereyken kısa süre sonra geri döndü.

Edinilen bilgiye göre; TC-JFH kuyruk tescilli B737-800 tipi yolcu uçağının sahipsiz bir cep telefonu nedeniyle geri döndüğü belirtildi.

Sahipsiz cep telefonunun Ercan Havalimanı’na iniş sonrası polise teslim edildiği, yaşanan olay sonrasında uçağın tekrar havaanarak sefere deva ettiği öğrenildi.

Uçağın geri dönmesine neden olan cep telefonun sahibi ise ortaya çıkmadığı belirtildi.