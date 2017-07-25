Ercan'a inen uçakta görenleri hayrete düşüren manzara!

Ercan Havaalanı’na inen uçak içerisinde koltuklar üzerine ve yerlere atılan çöpler görenleri hayrete düşürdü.

Uçaktaki bazı yolcuların tükettikleri içeceklerin boş kutularını, uçakta bulunan dergi ve bilgilendirici kağıtları ve kullanılan ıslak mendil kağıtlarını oturdukları koltuklara ve yerlere atarak uçaktan ayrılmaları sosyal medyada günün konusu oldu.

Olayı sosyal medya üzerinden paylaşan Turgay Hilmi ""ÇÖP MODASINI ARTIK GÖKLERE TAŞIYORUZ" yorumunda bulundu