Ercan'da gerginlik, 5 saatlik rötar yolcuları çileden çıkardı

Ercan'da Anadolujet Ankara uçağı 5 saat rötar yaptı ardından İstanbuldan gelen Anadolujet'in İstanbul'a gidecek uçağı Ankara'ya verildi.

HABERKIBRIS

Bu kez İstanbul yolcuları için 5 saatlik bir rötar açıklandı. Yolcular isyan etti. 06.10'da kalkması gereken Ankara uçağı 11.00'da kalkarken 10.45'te İstanbul Sabiha Gökçen'e gidecek olan uçak alınan kararla Ankara'ya gitti. İstanbul uçağının 5 buçuk saat rötarlı kalkacağı duyuruldu

Uçaklardaki aksamanın sabahki Ankara uçağı kabin amirinin rahatsızlanması sonucu olduğu açıklandı. Hem Sabah 5 saat bekleyen Ankara yolcuları hem de İstanbul yolcuları isyan etti