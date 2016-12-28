Ercan’da yarın grev var

DEV-İŞ’e bağlı EMEK-İŞ Sendikası Ercan Havalimanı’nda greve gidiyor…

Grev, yarın 09.00-21.00 saatleri arasında uygulanacak…

CAS çalışanlarının 12 saatlik uyarı grevinin olacağı yarın saat 11.00’de ise Meclis önünde kitlesel eylem gerçekleştirilecek. Grev ve eylem kararını duyuran sendika dün bir CAS çalışanının daha işten çıkarıldığını, böylece işten çıkarılanların sayısının 32’ye yükseldiğini açıkladı.

Bu arada, Emek İş’in yarın yapacağını duyurduğu grev ve eyleme destek geldi…

Kıbrıs Sosyalist Partisi, çalışma yaşamına ilişkin yasaların uygulanması için savcılığı göreve davet ederken, Emek-İş’in yarın yapacağı eyleme de destek belirtti…