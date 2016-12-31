Ercan’da yılbaşı trafiği yoğun

Ercan Havaalanı’nda her yıl başında olduğu gibi bu yılbaşı da yoğun bir trafik yaşanıyor. 30 Aralık 2016-1 Ocak 2017 tarihleri arasında Türkiye ile KKTC arasında toplam 280 uçak seferi yapılması planlanıyor

3 GÜNDE 280 SEFER: KKTC ile Türkiye arasında 31 Aralık 2016-1 Ocak 2017 tarihlerinde, karşılıklı 280 sefer yapılacak. 280 uçak seferi ile Türkiye’den KKTC’ye toplamda 22 bin 379 yolcunun gelmesi planlanırken KKTC’den Türkiye’ye 20 bin 867 yolcunun gitmesi planlanıyor

Duygu ALAN/Havadis

Bayram tatillerinde yüzlerce uçağa hizmet veren Ercan Havaalanı, yeni yıl münasebeti ile yine yoğun bir mesai yapacak. Bazı hava yolu şirketleri, Yılbaşı münasebeti ile artan yolcu talebini karşılamak için ek seferler düzenleyecek.

T&T Havalimanı İşletmeciliği İnşaat Sanayi ve Ticaret Şirketi Ltd. yetkililerinden alınan bilgiye göre, 30 Aralık 2016 -1 Ocak 2017 tarihleri arasında Ercan Havaalanı’na toplamda 138 uçağın inmesi planlanırken 142 uçağın Ercan’dan kalkış yapması bekleniyor.

Yılbaşı tatili için ülkemize gelen misafirlerin büyük çoğunluğu 1 Ocak 2017 tarihinde düzenlenen uçak seferleri ile ülkesine geri dönecek.

Ülkemizde öğrenci olarak bulunan ve yeni yıl tatilini ailesi ile memleketinde geçirmek isteyen kişiler ile KKTC’de ikamet edip yeni yılı yurtdışında karşılamak için önceden ülkeden ayrılanlar da yine 1 Ocak 2017 tarihinde KKTC’ye dönüş yapacak.

7 bin yolcu geldi

Ercan Havaalanı’na sefer düzenleyen havayolları şirketleri, dün itibari ile ülkeye toplamda 7 bin 842 yolcu taşıdı.

Aynı havayolu şirketleri, Ercan’dan Türkiye’ye dün 5 bin 827 yolcu taşıdı.

Türkiye’den Ercan Havaalanı’na dün toplamda 48 uçak seferi yapılırken 46 uçak seferi de Ercan Havaalanı’ndan Türkiye’ye yapıldı.

Ercan-Türkiye, Türkiye-Ercan arasında dün toplamda 94 uçak seferi yapılırken toplam 13 bin 669 yolcu karşılıklı taşındı.

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