Geçtiğimiz yılın 11 ayında Ercan’dan 25 bin uçuş gerçekleştirildi, 3 milyon 362 bin yolcu taşındı.

Pelin YÜKSELAY-DİYALOG

Türkiye’de 15 Temmuz darbesi ve çok sayıda can kaybına yol açan terör saldırılarına karşın, KKTC’ye yönelik uçuşlarda ve seyahat eden yolcu sayısında ciddi artışlar meydana geldi.

Diyalog muhabirinin elde ettiği resmi bilgilere göre; 2015 yılının 12 ayında adaya geliş ve gidişlerle ilgili yolcu sayısı 3 milyon 457 bin olmuştu. Geçtiğimiz yılın ilk 11 ayında ise bu rakam 3 milyon 362 bin 71 olarak hesaplandı. Yetkililer, Aralık ayı rakamlarının da ilavesiyle toplam yolcu sayısının 2015’in üzerine çıkacağını belirterek, bu gelişmeyi son 42 yılın rekoru olarak nitelendirdiler.

Ercan’da yoğun trafik

2016 yılı, KKTC’nin dış dünyayla hava bağlantısı olan Ercan Devlet Havalimanı için oldukça verimli bir yıl oldu. Diyalog muhabirinin Sivil Havacılık Dairesi’nden elde ettiği verilere göre 2016 yılında Ocak-Kasım ayları içerisinde toplam 25 bin 011 uçuş gerçekleştirildi. Bu uçuşlardan 23 bin 540’ı tarifeli, 1.471’i ise charter olarak gerçekleşti. Toplam yolcu sayısı ise 3 milyon 362 bin 71 oldu. Toplam 1 milyon 675 bin 556 yolcu KKTC’ye giriş yaptı. 1 Milyon 687 bin 154 yolcu ise KKTC’den ayrıldı.



Ocak ve Şubat ayları yoğun geçmedi

Ocak 2016’da Ercan Havalimanı’na 1.007 uçak geldi, 1.011 uçak kalktı. Ocak ayında toplam 2.018 iniş ve kalkış gerçekleşti. Buna göre 108 bin 516 yolcu geldi, 140 bin 750 yolcu gitti. Ocak ayı toplam yolcu sayısı 249 bin 266 oldu.

Şubat 2016’da ise 1.005 uçak geldi, 1.002 uçak kalktı. Toplamda 2.007 sefer gerçekleşti. 144 bin 508 yolcu Kuzey Kıbrıs’a geldi, 123 bin 151 yolcu ülkeden ayrıldı. Havalimanını Şubat ayında toplam 267 bin 659 yolcu kullandı.

Mart’tan sonra seferler arttı

Mart 2016’da sefer sayısı yükseldi. Ercan Havalimanı’na 1.080 uçak iniş yaparken, 1.082 uçak havalandı. Toplamda 2. 162 sefer gerçekleşti. 136 bin 442 yolcu adaya giriş yaptı, 128 bin 440 yolcu adadan ayrıldı. Mart ayı toplam yolcu sayısı 264 bin 882 oldu.

Nisan 2016’da toplam 2.180 sefer gerçekleştirildi. Bunlardan 1.091’i KKTC’ye geliş, 1.089’u KKTC’den gidiş oldu. 141 bin 334 yolcu KKTC’ye giriş yaparken, 145 bin 296 yolcu KKTC’den ayrıldı. Toplam yolcu sayısı ise 286 bin 630 olarak kayıtlara geçti.

Mayıs 2016 ayında ise 1.177 uçak indi, 1.179 uçak kalktı. Toplamda 2.356 sefer gerçekleşti. Mayıs ayında Ercan’a 165 bin 001 yolcu girdi, 161 bin 035 yolcu çıktı. Toplamda 326 bin 036 yolcu, Ercan Havalimanı’nı kullanmış oldu.

Haziran 2016’da Ercan Havalimanı’na 1.159 uçak geldi, 1.156 uçak kalktı. Haziran ayında toplam 2.315 iniş ve kalkış gerçekleşti. Buna göre 140 bin 554 yolcu geldi, 170 bin 270 yolcu gitti. Haziran ayı toplam yolcu sayısı 310 bin 824 oldu.

En yoğun ay Temmuz oldu

Temmuz 2016’da toplam 2.568 sefer gerçekleştirildi. Bunlardan 1.284’ü KKTC’ye geliş, 1.284’ü KKTC’den gidiş oldu. 161 bin 886 yolcu KKTC’ye giriş yaparken, 168 bin 409 yolcu KKTC’den ayrıldı. Toplam yolcu sayısı ise 330 bin 295 olarak kayıtlara geçti.

Ağustos 2016’da Ercan Havalimanı’na 1.189 uçak geldi, 1.186 uçak kalktı. Ağustos ayında toplam 2.375 iniş ve kalkış gerçekleşti. Buna göre 167 bin 915 yolcu geldi, 169 bin 162 yolcu gitti. Ağustos ayı toplam yolcu sayısı 337 bin 077 oldu.

Eylül 2016 ayında ise 1.209 uçak indi, 1.207 uçak kalktı. Toplamda 2.416 sefer gerçekleşti. Eylül ayında Ercan’a 188 bin 797 yolcu girdi, 159 bin 281 yolcu çıktı. Toplamda 348 bin 078 yolcu, Ercan Havalimanı’nı kullanmış oldu.

Ekim 2016’da ise 1.259 uçak geldi, 1.259 uçak kalktı. Toplamda 2.518 sefer gerçekleşti. 175 bin 555 yolcu Kuzey Kıbrıs’a geldi, 166 bin 944 yolcu ülkeden ayrıldı. Havalimanını Ekim ayında toplam 342 bin 499 yolcu kullandı.

Kasım 2016’da toplam 2.096 sefer gerçekleştirildi. Bunlardan 1.047’si KKTC’ye geliş, 1.049’u KKTC’den gidiş oldu. 145 bin 048 yolcu KKTC’ye giriş yaparken, 154 bin 416 yolcu KKTC’den ayrıldı. Toplam yolcu sayısı ise 299 bin 464 olarak kayıtlara geçti.

1 milyon 675 bin 556 yolcu geldi

2016 yılında Ocak-Kasım ayları içerisinde en fazla uçuş 2.568’le Temmuz ayında gerçekleşmiş oldu. En tenha ay ise 2.007 uçuşla Şubat oldu. Bunun yanında aynı dönem içerisinde toplam 25 bin 011 uçuş gerçekleştirildi. Toplam yolcu sayısı ise 3 milyon 362 bin 71 oldu. Toplam 1 milyon 675 bin 556 yolcu KKTC’ye giriş yaptı. 1 Milyon 687 bin 154 yolcu ise KKTC’den ayrıldı.

En fazla uçuşu Pegasus gerçekleştirdi

Aynı dönem içerisinde en fazla uçuşu 9 bin 948’le Pegasus Hava Yolları gerçekleştirdi. Pegasus Hava Yolları’nı 5 bin 782 ile Türk Hava Yolları, 4 bin 46 ile Atlas Jet Hava Yolları, 1.626 ile Onur Air ve 1.476 ile Bora Jet takip etti.

Yine bu tarihler arasında ülkemize en fazla yolcu getiren havayolu 722 bin 643’la Pegasus oldu. Aynı dönemde Türk Havayolları 406 bin 712, Atlas Jet 284 bin 132, Onur Air 100 bin 431, Bora Jet 47 bin 444 yolcu getirdi. Aynı dönemde Pegasus Havayolları 740 bin 195 yolcuyu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden Türkiye’ye götürdü. Türk Havayolları 407 bin 562, Atlas Jet 291bin 866, Onur Air 109 bin 463, Bora Jet 47 bin 810 yolcuyu Türkiye’ye taşıdı.

1.471 charter uçuş... Tailwind ilk sırada!

Geçtiğimiz yıl Ocak 2016 ve Kasım 2016’yı kapsayan dönemde gerçekleşen 25 bin 11 uçuşun 1.471’i charter sefer olarak gerçekleşti. 606 seferle en çok charter seferi Tailwind havayolları yaptı. Freebird Havayolları da geçtiğimiz yıl içerisinde ülkemize 556 sefer gerçekleştirdi. Corendon Havayolları da 309 sefer gerçekleştirdi.

Freebird Havayolları yaptığı charter seferlerle ülkemize 34 bin 672, Tailwind 36 bin 644, Corendon Havayolları da 19 bin 082 yolcu getirdi. Aynı dönemde Freebird Havayolları 32 bin 656, Tailwind Havayolları 36 bin 959, Corendon Havayolları da 18 bin 110 yolcuyu ülkelerine geri götürdü.

100 askeri uçuş gerçekleşti

Bu arada yine geçtiğimiz yıl aynı dönem içerisinde Ercan Havalimanında 100 askeri uçuş gerçekleşti. Bu dönemde 53 askeri uçak Ercan Havalimanı’na iniş yaptı, 47 askeri uçaksa Ercan Havalimanı’ndan havalandı.