Erçin Şahmaran yazdı...

Erçin Şahmaran Karlov suikastinin Kıbrıs'a olabilecek etkilerini yazdı.

Türkiye çok sıkıntılı günler yaşıyor.

Terör her yerde kendini gösteriyor, ne zaman, nereden, ne çıkacak hiç belli değil.

Şehirlerde, sokaklarda, insanlar korkuyor, her an beklenmedik bir olay yaşanabilir, bilinmedik bir tehlike, beklenmedik bir zamanda kapıyı çalabilir.

Ekonomiyi, turizmi, uluslar arası imajı ve güveni sarsıyor.

Elbette amaçlardan biri de bu, yönetimsel hatalar, dış politikadaki istikrarsızlık, bu tehlikeleri açık hale getirdi.

Rusya büyük elçisine yapılan suikast, terörün son noktası oldu.

En kötüsü de bu tür olayların yaşanma ihtimalinin her an var olması.

Bunu bizzat yetkililer söylüyor.

Türkiye’nin AB ve ABD ile ilişkileri sıkıntılı, Türkiye son zamanlarda Rusya ile olan ilişkilerini sıklaştırdı, ilerletti, kriz noktasından, işbirliği noktasına getirdi.

Özellikle uçak düşürülmesi olayından sonra gerilen diplomatik ve ticari ilişkiler bir anda kazançlı işbirliğine döndü.

Bölgesel sorunlarda beraber hareket edilmeye, kararlar alınmaya ve stratejik ortaklıklar kurulmaya başlandı.

İşte böyle bir ortamda Rus büyük elçiye suikast düzenlendi, göz önünde saldırı yapıldı.

Türkiye de 1000 dolayında yabancı diplomat var, bu görevlilere de “Türkiye güvenli bir ülke değil, burada güvende değilsiniz” mesajı veriliyor.

Büyükelçiler, konsolosluklar bulundukları ülkelerde farklı statülerdedirler.

İç güvenlikleri kendilerine, dış alanlarda ki güvenlikleri, bulundukları ülkenin sorumluluğundadır.

Rus elçi Karlov’a suikast düzenleyenin bir çevik kuvvet mensubu olması, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dış gezilerinde defalarca görev almış olması, olayın vahimliğini gösteriyor.

Sanki birileri “bu kadar yakınınızdayız” mesajı vermek istiyor.

“Biz her yerden, her an karşınıza çıkabiliriz, tüm kurumlarda varız” demeye getiriyor.

Bu olay Türkiye- Rusya ilişkilerine zarar verir mi?

Zannetmiyorum, zaten iki ülke yetkilileri bu suikastın iki ülke arasındaki ilişkileri bozmaya yönelik olduğu yönünde açıklamalar yapıyorlar.

Fakat çok ciddi sıkıtılar var, bir polis memuru, üstelik 22 yaşında, bu tür bir eyleme neden ve nasıl gider.

Bu kadar kolay bir şekilde, bir üst düzey yetkiliye nasıl yanaşır ve bu eylemi gerçekleştirir?

Bunlar tabi ki inceleniyor, araştırılıyor, detaylar karıştırılıyor, nitekim bazı ipuçları, önemli bilgileri vermeye başladı.

Türkiye için önemli konulardan biri de elbette Kıbrıs.

Bu ortamda Türkiye, Kıbrıs konusunu gündeminde ne kadar tutabilir.

Ocak ayında Cenevre de yapılacak ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılacağı “Kıbrıs zirvesinde” bunca sıkıntı içinde nasıl bir politika izlenecek?

Dört taraftan sarılmışken, her yönden sıkıntılar yaşarken, Kıbrıs konusunda radikal kararlar alınabilecek mi?

Yunanistan Başbakanı Çipras, Anastasiadis, güvenlik ve garantiler konusunda söylemler yaparken, ortaya şartlar koyarken, Türkiye Başbakanı Yıldırım, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı aynı konularda, farklı cümleleri seslendirirken, birçok ülke biz de bu zirvede yer almalıyız derken, çözüm için ortak bir zemin var mı, bu zemin nasıl yaratılacak?

Yoksa daha farklı mı düşünmeli?

Rusya özellikle güney Kıbrıs’ta etkili.

Hatta ,ANNAN planı döneminde AKEL’i hayır cephesine yönlendiren bizzat Rusya idi.

Ortadoğu da olanlar, Suriye de yaşananlar, Türkiye ile Rusya’nın ortak noktaya gelmesi, Kıbrıs’ı farklı bir konjoktüre ve bu konjoktürle çözüme götürebilir.

Yani, Türkiye ile Rusya’nın ortaklığı, AB ve ABD’nin önüne geçebilir.

Bu da Kıbrıs’ta farklı bir etken yaratabilir.

Görüldüğü gibi her an herşey değişebilir.

Yazık ki biz hala saat değişimi ve 13. Maaşları tartışıyoruz.