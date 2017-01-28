Erdi Ünver kimdir? (Survivor 2017)

Survivor 2017'ye Göz6 evinden şampiyon olarak katılan Erdi Ünver, ilk eleme konseyinde gönüllüler takımından yarışmaya veda etmeye aday oldu Ünver'in yanı sıra yine gönüllüler takımından Fulya Şahin, Berna Keklikler ve Eser West de eleme adayları arasına girdi.

TV 8 ekranlarında yayınlanan, sekiz kadın sekiz erkeğin Survivor 2017'ye gitmek için yarıştığı Göz6 yarışmasına katılan Erdi Ünver, bu yarıştan erkek takımının şampiyonu olarak ayrılarak Survivor'a gitmeye hak kazandı.

Ünver, Göz6 yarışmasında ani çıkışları ve kendine olan özgüvenini her fırsatta dile getirmesi nedeniyle geçtiğimiz sezonki yarışmacılardan (Survivor 2016) Semih Öztürk’e benzetilmişti. Öztürk ise "Şans Erdi'yle olsun" olsun diyerek Ünver'e destek oldu.

1988 yılında İstanbul'da doğan Ünver, aslen Kırklarelilidir. Hayatı Bayrampaşa semtinde geçen Ünver, her fırsatta semtine sevgisini dile getiriyor.

Ünver'e Göz6 yarışması süresince başta Kasımpaşa gibi farklı semtlerden de destek gelmişti. Ünver ise 'Semtlerin efendisi, efendilerin semti Kasımpaşa'ya çok teşekkürler' sözleriyle bu desteğe karşılık verdi.

Ünver, lise eğitimini ise Bayrampaşa semtinde bulunan Sabit Büyükbayrak Lisesi’nden tamamlayarak mezun oldu.

Gümrük komisyonculuğu ve amatör olarak futbolculuk yapan Ünver, en büyük hayali ise futbolcu menajeri olmak olarak açıkladı.

Ünver, yarışmanın tanıtım bölümünde kendine olan özgüvenini ise şu sözlerle dile getirdi: "Denizleri yaka yaka milyonları Survivor’a götürüyorum."