Erdoğan 979 gün sonra AK Parti'de

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 979 gün sonra kurucusu ve doğal lideri olduğu AK Parti’ye gelerek üyelik beyannamesini imzaladı ve partiye üye oldu.

Erdoğan, parti genel merkezinde üyelik beyannamesini imzalayarak AK Parti’ye üye oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Mayıs’ta yapılacak AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi’nde genel başkan seçilmesinin ardından sadece parti üyesi olarak değil parti genel başkanı olarak Cumhurbaşkanlığı görevini sürdürecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezinde yaptığı konuşmada, “27 Ağustos 2014 tarihinde milletimiz tarafından cumhurbaşkanlığı görevine seçilmem sebebiyle Anayasa gereği ayrılmak zorunda kaldığım, kurucusu olduğum partime, yuvama, sevdama, aşkıma bugün yeniden dönüyorum.” dedi.