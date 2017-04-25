Erdoğan AK Parti'ye ne zaman döneceğini açıkladı

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Reuters'a önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Resmi sonuçlar açıklandıktan sonra partimin başına geri döneceğim' derken AKPM kararı hakkında da 'Tamamen siyasi, tanımıyoruz' dedi. Erdoğan, "AB 3 5 sene daha bu işi sallarsa bize halka gitmek kalıyor" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Reuters'a açıklamalarda bulundu.

AKPM'nn Türkiye kararıyla ilgili olarak "Karar tamamen siyasi, tanımıyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sonuçlar açıklandıktan sonra partime geri döneceğim" dedi.

Cumhurbaşkanı, TSK'nın dün gerçekleştirdiği operasyonlar hakkında da ABD, Rusya ve Kuzey Irak'ın harekat öncesinde bilgilendirildiğini söyledi. Erdoğan, bölge terörden arındırılana kadar operasyonların devam edeceğini de ekledi ve devamında 'Sincar'ın PKK üssü olmasına izin vermeyeceğiz' dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarında referanduma da değinerek Anayasa Mahkemesi ve AİHM'nin referandum sonuçları değerlendirme yetkisinin bulunmadığını söyledi ve ekledi: Türkiye'nin gündeminde erken seçim yok.

AB 3 5 sene daha bu işi sallarsa bize halka gitmek kalıyor.