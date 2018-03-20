Erdoğan: Akkuyu'nun temelini Putin ile atacağız
Beştepe'de düzenlenen doğalgaz dağıtım töreninde konuşan TÜRKİYE Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Akkuyu Nükleer Santrali'nin yapımına bu yıl başlıyoruz. Temelini Putin'le birlikte atacağız" dedi.
20/03/2018
Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:
- 2018 yılında doğalgazın ulaşmadğı hiçbir ilimiz kalmayacak.
- Ülkemizin enerji bağımlılığını azaltacak kaynak ve güzergah çeşitliliğini sağlayacak adımların atıldığını görüyürouz.
- TANAP'ın bu yıl faaliyete geçmesini planlıyoruz. Türkiye enerji talep artışında OECD ülkeleri arasıda birnci.
- Artık maskelere değil, o maskelerin ardında saklanan gerçek yüzlere bakıyoruz. Bunların ne ağaçla, ne yeşille, ne de çevrenin korunmasıyla alakaları yoktur.
'TEMELİNİ PUTİN'LE ATACAĞIZ'
- Akkuyu Nükleer Santrali'nin yapımına bu yıl başlıyoruz. Temelini Putin'le birlikte atacağız.
- Sondaj gemimiz çok yakında Akdeniz'e doğru yola çıkıyor. Kuzey Kıbrıs'taki Türklerin haklarını kimse ihlal edemez.
- Türkiye, hem içeride hem de dışarıda önüne çıkartılan engelleri aşarak emin adımalrla ilerliyor.
'3 BİN 655 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'
- Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 655 oldu.
- Terör bittiği anda bütün bölgelerde yatırımların nasışl arttığını göreceğiz.
- O teröristler yıktı biz ise yeniden ihya ve inşa ediyoruz. Üstesinden geldiğimiz her sorunla birlikte geleceğimize daha bir ümitle bakıyoruz.
KANAL İSTANBUL PROJESİ
- Çok yakında Kanal İstanbul projesi ile ilgili somut adımlar atacağız.
TÜRK AKIMI
- Rusya ile Türk Akımı'nda birlikte hareket ediyoruz, birlikte kazanacağız.