Erdoğan: Akkuyu'nun temelini Putin ile atacağız

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

- 2018 yılında doğalgazın ulaşmadğı hiçbir ilimiz kalmayacak.

- Ülkemizin enerji bağımlılığını azaltacak kaynak ve güzergah çeşitliliğini sağlayacak adımların atıldığını görüyürouz.

- TANAP'ın bu yıl faaliyete geçmesini planlıyoruz. Türkiye enerji talep artışında OECD ülkeleri arasıda birnci.

- Artık maskelere değil, o maskelerin ardında saklanan gerçek yüzlere bakıyoruz. Bunların ne ağaçla, ne yeşille, ne de çevrenin korunmasıyla alakaları yoktur.

'TEMELİNİ PUTİN'LE ATACAĞIZ'

- Akkuyu Nükleer Santrali'nin yapımına bu yıl başlıyoruz. Temelini Putin'le birlikte atacağız.

- Sondaj gemimiz çok yakında Akdeniz'e doğru yola çıkıyor. Kuzey Kıbrıs'taki Türklerin haklarını kimse ihlal edemez.

- Türkiye, hem içeride hem de dışarıda önüne çıkartılan engelleri aşarak emin adımalrla ilerliyor.

'3 BİN 655 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'

- Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 655 oldu.

- Terör bittiği anda bütün bölgelerde yatırımların nasışl arttığını göreceğiz.

- O teröristler yıktı biz ise yeniden ihya ve inşa ediyoruz. Üstesinden geldiğimiz her sorunla birlikte geleceğimize daha bir ümitle bakıyoruz.

KANAL İSTANBUL PROJESİ

- Çok yakında Kanal İstanbul projesi ile ilgili somut adımlar atacağız.

TÜRK AKIMI

- Rusya ile Türk Akımı'nda birlikte hareket ediyoruz, birlikte kazanacağız.