Erdoğan: Almanya kendine çekidüzen vermelidir

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'nın Türkiye'de yatırım yapmak isteyen Alman vatandaşlarına ve şirketlerine garanti güvencesi veremeyebileceği açıklamasına tepki gösterdi.

İstanbul Çırağan Sarayı'nda İkitelli İstanbul Şehir Hastanesi kredi anlaşması imza töreninde konuşan Erdoğan, "Türkiye'deki teröristleri Almanya'da saklayan hükümet önce bunun hesabını vermeli" dedi.

Erdoğan, Almanya'nın kendisine çekidüzen vermesi gerektiğini söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'ye seyahat edecek vatandaşlarına yönelik uyarısını da "son derece yersiz ve kanıtsız" bulduğunu belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"(Almanya) Bizi bu tehditlerle ürkütemez. Onların yargıları ne kadar bağımsızsa, bizim yargımız onlardan daha da bağımsızdır."

Almanya Dışişleri Bakanlığı Perşembe günü, vatandaşlarına seyahat uyarısı yapmış ve Türkiye'yi gelişmekte olan ülkelere yatırım yapan şirketlere uyguladığı "yatırım garantisi" kapsamından çıkarabileceğini açıklamıştı.

Almanya Ekonomi Bakanı Sözcüsü de bugün, Berlin'in Ankara ile tüm askeri işbirliği anlaşmalarını askıya almayı değerlendirdiğini yazan Bild gazetesinin haberini yalanlamamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise İstanbul'da yaptığı konuşmada, "Alman ekonomi bakanının hiçbir mesnede dayanmadan, dolaylı mesajlarla ülkemize yatırım yapan şirketleri tedirgin eden beyanlarını buradan şiddetle kınıyorum" dedi.

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"Ben Emniyet ve MİT'teki arkadaşlarıma sordum. 'Herhangi bir Alman şirketiyle ilgili bir soruşturma var mı?' diye. Bana verilen cevap 'Hiçbir Alman şirketiyle ilgili soruşturma yoktur'. Bizi karalamaya hiç kimsenin gücü yetmez.

"Almanya'nın Türkiye ile olan münasebetlerini burada zedelemek, lekelemek isteyenler yanlış yolda gidiyorlar."

Başbakan Yıldırım: Konuşarak çözebiliriz

Başbakan Binali Yıldırım ise daha önce yaptığı açıklamada Türkiye'nin Almanya'yı stratejik ortak olarak görmeye devam ettiğini ve bütün meselelerin konuşularak çözüme kavuşturulabileceğini söyledi.

Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, "Ben Alman yetkililere buradan sesleniyorum. Daha sakin, daha teenniyle hareket edelim... Aramızdaki bütün meseleleri biz konuşarak, görüşerek çözebileceğimize inanıyoruz" dedi.

Yıldırım, Türkiye'de faaliyet gösteren 68 Alman menşeili şirkete soruşturma başlatıldığı yönündeki haberlerin de doğru olmadığını ifade etti.

Başbakan şunları söyledi:

"O şirketler Alman sahipli olmakla beraber birer Türk şirketidir. Kimisinin yarım asırdan beri geçmişi vardır. Burada isim vermek istemiyorum ama o şirketlerden birinin ismini vatandaş duyduğunda hiç Alman şirketi olarak düşünmez, Türk şirketi olarak düşünür.

"O bakımdan burada iş yapan yatırımcıları tedirginliğe itecek bu tür açıklamalardan uzak durulması lazım. İşin esası çok net. Herhangi bir araştırma, soruşturma yok. Türkiye güvenli bir ülkedir. Almanya ne kadar güvenliyse Türkiye de o kadar güvenlidir."

Almanya ile Türkiye ilişkileri bir süredir sıkıntılı bir dönemden geçerken, Büyükada'da gözaltına alınan Alman vatandaşı insan hakları aktivisti Peter Steudtner'in tutuklanması yaşanan krizi daha da derinleştirmişti.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın'ı çağırarak, tutuklama kararını protesto etmişti.