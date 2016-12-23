Erdoğan: Asimetrik saldırıyla karşı karşıyayız

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan: Geçmiştekilerin aksine bugün asimetrik saldırıyla karşı karşıyayız. Terör örgütleri bu kavganın sadece piyonu. Bizim asıl mücadelemiz arkalarındaki güçlerledir

Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın 4 milyar liraya mal olan ve aralarında 29 baraj, 32 sulama tesisi, 54 taşkın koruma tesisinin olduğu 151 tesisin toplu açılışı dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle yapıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şunları söyledi:

SIRADAN DEĞİL:

El Bab'ta şehit olan 16 askerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bu mücadelemiz sıradan bir mücadele değil. Ülkemizi sürekli tehdit altında tutanlara karşı artık duramazdık ve gereğini de yapıyoruz. Bütün bunlar yapılırken bir taraftan diplomasi de yürüyor. Rusya, ABD, İran, Irak, Katar, Suud, hepsiyle görüşüyoruz. Bütün bunlardan sonra da bu harekat başladı.

DÜĞMELERE BASTILAR:

Dikkat ederseniz ne zaman ki biz trilyon dolarlık gayri safi milli hasıla oranına yaklaştık hemen bazıları tüm düğmelere birden bastı. Kimi ağaç diyerek, kimi yolsuzluk diyerek, kimi öz yönetim diyerek, kimi doğrudan silaha sarılıp darbe yapmaya kalkarak, kimi bölgemizi kana ve ateşe boğarak bizi durdurmak istediler. Onlar dur dedikçe biz daha ileri atıldık. Dünyanın ve bölgemizin yeniden yapılandırılmaya çalışıldığı şu kritik dönemde eğer durmaya kalkarsak, kendimizi bulacağımız yer Sevr şartları. Halbuki biz hala Lozan'daki kayıplarımızın üzüntüsüyle yaşayan bir milletiz. Türkiye, İstiklal Harbi'nden sonraki en büyük mücadelesini veriyor. Bu mücadele tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet mücadelesidir.

ARKALARINDAKİ GÜÇLER:

Geçmişteki mücadelelerin aksine bugün asimetrik bir saldırıyla karşı karşıyayız. Terör örgütleri bu kavganın sadece piyonları. Bizim asıl mücadelemiz arkalarındaki güçlerledir. Bu güçler hassas noktamız olarak neremizi görüyorlarsa oraya yükleniyor. Kimi yerde köken, kimi yerde mezhep ve meşrep farklılıkları üzerinden bölmeye çalışıyorlar.

ÇELİK YUMRUK: Biliyorlar ki eğer Türk milleti bir ve beraber olursa bu çelik yumruk kendi tepelerine inecektir. Etnik bölücülük zehrini Kürt kardeşlerimize zerk etmeye çalıştılar. Hamdolsun başaramadılar. Mezhep bölücülüğü zehrini Alevi kardeşlerimize bulaştırmaya çalıştılar. Hamdolsun yine başaramadılar. Siyasi görüş farklılıkları üzerinden bölmeye çalıştılar. Yine başaramadılar. Suriye, Irak, Libya ve Mısır'daki oyunlarını ülkemize taşıyamadılar. 15 Temmuz bir ihanet çetesinin eliyle Türkiye'ye diz çöktürme operasyonuydu. Milletimiz bu operasyonu da boşa çıkardı.

'HATALARIMIZI BİR KENARA BIRAKMIYORUZ'

"Son dönemde PKK terör örgütünün, DEAŞ terör örgütünün, Rus büyükelçisine yapılan suikastta olduğu gibi FETÖ terör örgütünün alçakça, hunharca eylemleri kaçırılan fırsatların telafisi gayretidir. Şehit verdiğimiz askerimizle, polisimizle, vatandaşımızla canımızı yakmayı hedefliyorlar. Ama bu can acısı bizim gücümüzü tüketmiyor, tam tersine mücadele azmimizi daha da biliyor. Yaşadığımız hadiseleri değerlendirirken kendi eksiklerimizi, hatalarımızı, zaaflarımızı tamamen elbette bir kenara bırakmıyoruz. Türkiye'deki her bir bireyin hakkının, hukukunun, özgürlük alanlarının muhafazası ve geliştirilmesi konusunda kimsenin en küçük tereddüdü olmasın. Bu konularda en küçük bir durma, duraksama, geriye gidiş asla sözkonusu olmayacak. Ama içinde bulunduğumuz durum bambaşka. Bugün ülke ve millet olarak bekamızı, geleceğimizi, istiklalimizi güvence altına alma mecburiyetiyle karşı karşıyayız. 79 milyon tüm farklılıklarımızı bir kenara bırakarak geleceğimiz için bir ve beraber hareket etmeliyiz."

'ESER SİYASETİ YAPIYORUZ'

"Biz Türkiye'ye toplu açılış geleneğini getirerek siyasi kadro oluşturan yapılanma olduk. Bugün tek törenle 4 milyar liralık yatırımı hizmete açıyoruz. İstismar siyaseti yerine eser siyasetini tercih ettik. Sadece konuşmayı, hakareti, aka kara, karaya ak demeyi marifet sananlara inat gece gündüz çalıştık. Türkiye, bizden önceki 3 yıl yüzde 1'in altında büyürken, 2003'ten itibaren yüzde 5.9 oranına ulaştık. GSYH 2002'de 236 milyar dolarken, 2013'te 949 milyar dolara çıkardık."

'DALI KES DE O KİŞİ İNTİHAR ETMESİN'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende Batman, Erzurum ve Balıkesir'e canlı video bağlantısı yaparak açılışı gerçekleştirdi. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Balıkesir'deki tesisin temelini atarken bir vatandaş Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımıza 'Bu barajı yıllardır kimse bitiremedi. Bitirirseniz şu dala kendimi asacağım' dedi. Valimize rica ediyorum, o dalı kesiversin. Vatandaşlar 'Size gökten altın mı yağıyor?' diyor. Cumhurbaşkanımız Rize baltasıyla faiz lobisinin hortumlarını kesti" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, da canlı bağlantı sırasında Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'ya "Dalı kes dalı" dedi.

'KORKMAYACAĞIZ TERÖRÜ KORKUTACAĞIZ'

Başbakan Binali Yıldırım da açılışta yaptığı konuşmasında şunları söyledi: "Acımız büyük ama öfkemiz daha büyük. Kararlılığımız da bir o kadar büyük. Türkiye'yi durdurmak isteyen içeride ve dışarıdaki ihanet odaklarının yaptıklarına zerre kadar itibar etmiyoruz. Asla pabuç bırakmıyoruz. Terörden korkmayacağız, terörü korkutacağız. Onlar istiyor ki Türkiye ilerlemesin, büyümesin, frene bassın, hatta geri vitese taksın. 26 Aralık'ta 130 yıllık hayal gerçek oluyor. Ilgaz tünelleri hizmete giriyor."