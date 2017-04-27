Erdoğan cevap vermelidir…

2013 yılının Ocak ayında görüşmüştük.

Soğuk bir Ankara ikindisinde.

Oran’daki evinde yardımcısı ile birlikte yaşıyordu.

İlerleyen yaşına rağmen hafızası yerinde ve bilinci ince detayları planlayıp politik cevaplar verecek kadar açıktı.

Kolay değil, bir tarihin tanığından öte yönlendiricisiydi de.

Savaş, ölüm ve gözyaşı da vardı bu tarihin içinde.

Mete Tümerkan ile birlikte mülakat yapmıştık.

Emekli Albay İsmail Tansu. Türkiye’nin Kıbrıs’ı geri alma planını, meşhur adıyla Kıbrıs İstirdat Planı’nı hazırlayan ve TMT’yi kuran ekiptendi. Ekibin adı Seferberlik Tetkik Kurulu idi.

Tam tamına aşağıdakileri anlatmıştı bize:

“…Madem sırası geldi ben bir sıralama yapayım. Bir numara Allah rahmet eylesin Adnan Menderes’tir. Teşkilatın kurulmasına sebep olan, talimatı veren odur. İki numara Fatin Rüştü Zorlu, üç numara Genelkurmay İkinci Başkanı Salih Coşkun Paşa, sonra da Cevdet Sunay Paşa… Tabii ki ikinci başkanlar Genelkurmay Başkanı’nın bilgisi dahilinde hareket ettiler ve hükümetin talebini bize intikal ettirdiler. Daniş Paşa’ya dediler ki, “Daireniz kursun bunu”… Daniş Paşa da bu teşkilatı kurmayı üstlendi

Madem bir teşkilat kuruluyordu, yarısını almak değil, adanın eskiden olduğu gibi bizim olması düşüncesi ile hareket edilmeliydi. Biz bu nedenle Kıbrıs’ı geri almak anlamına gelen İstirdat Projesi diye ad koyduk. Rumuzu da KİP Projesi idi. Bu projeyi o dönem Genelkurmay İkinci Başkanı olan Cevdet Sunay Paşa’ya sunmak üzere gittiğim zaman, Paşa kapağına bakıp, “İsmail nedir bu KİP” diye sordu. “Bir ad koymak lazımdı projeye. Bu adı Kıbrıs’ı geri almak anlamında olan İstirdat Projesi olarak düşündük ve onun için de KİP dedik” diye yanıtladım

TMT’nin siyasi maksadı hükümetin programını, projesini, hedefini sağlamaktı. TMT’nin amblemini ve yeminini Kıbrıs’taki karargah yani Rıza Vuruşkan tespit etti. Biz teferruatla uğraşmadık. Biz Ankara’dan onları sevk ve idare ediyorduk. Onlara bir vazife verdik, son derece gizli olacağını söyledik. Bu çok önemliydi. Kıbrıs’ta bir Türk Mukavemet Teşkilatı’nın varlığını ne dünyada ne Türkiye’de ne de Kıbrıs’ta kimse bilmeyecek derecede gizliliğine riayet edilecek, bu konuda çok disiplinli olunacaktı…”

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İlk ismiyle Seferberlik Tetkik Kurulu, sonradan Özel Harp Dairesi veya diğer isimler, Emekli Albay İsmail Tansu’nun da çok net bir şekilde anlattığı gibi Kıbrıs’ı Türkiye’ye bağlamak için TMT’yi kurdular ve çalıştılar.

1974 askeri çıkarmasını hazırladılar.

1974 sonrasında da aynı merkeze bağlı farklı ekipler çalıştı.

Ta 2002 yılına kadar.

2001 yılında mecliste büyük bir güç elde ederek hükümete gelen AK Parti ve 2003’te başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan “biz Kıbrıs’ta çözüm istiyoruz” diyerek politika değişikliğine gitti.

Kıbrıs İstirdat Projesi’ne sadık askerlerden büyük tepki gördü.

Bu tepkiye ve darbe ihtimaline rağmen çözüm planın olan Annan Planı’nı destekledi ve 2004 Nisanında yapılan referandumların yolunu açtı.

Şimdi Başdanışmanı çıkıp diyor ki “KKTC’yi iptal edelim, Kıbrıs’ın Kuzeyini topraklarımıza katalım ve oraya bir vali atayalım….”

Yani, Emekli Albay İsmail Tansu’nun detaylarıyla anlattığı 1957 yılında oluşturulan Kıbrıs İstirdat Projesini 2017 yılında uygulamayı istiyor.

Herkes bu başdanışmana yazdırıyor ama bence adres o değildir.

İsmail Tansu’nun anlatımına göre Kıbrıs İstirdat Projesi’nin bir numarası Adnan Menderes’tir.

Şimdiki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Adnan Menderes’in hayranıdır ve onun yarım bıraktığı işi tamamlamak mı istiyor?

Bence açıklama yapması gereken Recep Tayyip Erdoğan’dır…