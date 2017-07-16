Erdoğan: FETÖ sanıkları için tek tip kıyafet gelsin

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin birinci yılında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenen anma törenine konuştu. Erdoğan, 'FETÖ sanıkları mahkemeye tek tip elbiseyle çıkarılsın' dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeki kalabalığa hitap etti.

Erdoğan’ın açıklamalarının satır başları şöyle:

KONTROL BİZDE MESAJI VERMEK İSTİYORLARDI

Bugün bu saatlerde burada o zamanki Boğaziç Köprüsü’nde ihanet girişimi başlamıştı. Tanklarıyla, zırhlı araçlarıyla geldiler. Darbeciler tüm dünyaya kontrol bizim elimizde mesajı vermek istiyorlardı. Aynı saatlerde Ankara ve çeşitli yerleriden işgal girişim haberleri geliyordu.

Ben ailemle Dalaman’dan bu tarafa doğru hareket etmiştik. Milletimiz darbenin arkasından FETÖ ihanet çetesi olduğunu anında fark etmişti. Darbeciler, milletimiz ve vatansever askerlerimiz ve polisler tarafından derdest edilmiştir. En çok kanını döküldüğü yer işte burası. Burada 36 vatandaşımız şehit olmuştur.

Onların karşısına dikilen milletimin neyi vardı? Elinde bayrağı vardı ama çok daha etkili silah vardı. İmanıydı imanıydı… Bir taraftan imanlı olan karşıda imansız darbeciler vardı.

O gece şehit kanlarıyla sulanan her santimin dili olsa da tüm dünyaya anlatsa.. bizim dilimizi bunları kelimelere dökmekte kifayetsiz kalıyor.

“50 MİLYONLUK TÜRKİYE’NİN İSTİKBALİNİ KURTARDIK”

Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Eğilmeyen tüm başlara şükramlarımı sunuyorum. Bayrağına vatanına devletine geleceğine sahip çıkan vatandaşlarıma teşekkür ediyorum.

Biz 15 Temmuz gecesi 250 kahramanı toprağa verdik. Karşılığında 50 milyonluk Türkiye’nin istikbalini kurtardık.

Şehitlerimize sembolik bir makam hazırladık. Bunu unutmayacağız, unutmayacağız. Ankara’da Külliye’nin karşısında yaptık. Yarın sabaha onu da açacağız.

“BİZ MİLLETİZ ONLAR İLLET”

Türk milleti 15 Temmuz’da kutsallarını korumak adına hiç bir şeyden çekinmeyeceğini göstermiştir. Biz milletin onlar illet illet. Farkımız bu.

“KAFALARINI KOPARTACAĞIZ”

15 Temmuz son saldırı olmayacaktır. Terör örgütlerinin kuyruk acılarının farkındayız. Terör örgütlerinin görünen yüzleri olmadığını biliyoruz. Arkalarında kimin olduğunu biliyoruz. Bu hanilerin kafasını kopartacağız.

İDAM MESAJI: “GELİRSE BEN ONAYLARIM”

Tüm Güneydoğu’da oralarda bunları tek tek temizliyorlar. Diğer meseleyse parlamentonun meselesidir. Parlamento idam kararı verir, ben onaylarım. Bilmedikleri Türkiye de göründüğü değildir. Ölümü ölümle korkutarak devam edeceğiz. Durmaksızın çalışacağız.

BİLSEYDİM YENİKAPI’YA DAVET ETMEZDİM

Lafa bak kontrollü darbe. Milletin direnişine kara çalmaya çalışıyor. Terbiyesizliktir, ahlaksızlıktır.

O gece 23:15. Atatürk Havalimanı’na iniyor. On binlerce kardeşim orada. Tanklar VIP önünde. Önce korkuyor dışarı çıkamıyor. Görüşmeyi yaptıktan sonra tankların koruması altında Bakırköy Belediye Başkanı’nın evine gidiyor.

Kaçtığını bilseydim Yenikapı buluşmasına bilseydim davet etmezdim. Bunu sonradan öğrendik. Yenikapı ruhundan hiçbir şey alamamış ki kontrollü darbe dedi. İnsan utanır, 250 şehide saygısızlıktır, hakarettir.

Bu millet senin gibi ürkek, korkak değil. O yürek sende yok, bu mücadele ödleklerin, vandalların mücadelesi değildir.

Şimdi Meclis’te darbecilerle yürüttüğü politikayı gizlemeye çalışıyor. 15 Temmuz kontrollü darbe değildir. Ama CHP’nin başındaki zat kontrollü şekilde CHP’nin başına getirilmiştir. Bugün parlamentoda hala bunları söylüyor. Anlaşılan FETÖ’cüler gibi kendisine verilen görevi yapıyor.

Sen bir defa o makama CD ile gelmiş olan bir başkansın. Kendisinin o gece nerede, ne yaptığı ortadayken, sokaktaki insanlara hakaret edercesine darbe için yollara düşen bu insan ne desek boş

Bazı FETÖ’cü, PKK’lılarla beraber yürüyor. Biz geleceğimiz için burada olduğu milletimizde beraber yürümeye devam edeceğiz.”

“TEK TİP ELBİSE İLE ÇIKARTACAĞIZ”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeki anmada yaptığı konuşmada “Geçen gün Sayın Başbakanımızla da konuştum. Artık bunlar (FETÖ sanıkları) mahkemeye çıkarken Guantanamo’da olduğu gibi bunları da tek tip elbise ile çıkaralım. Tek tip elbise” dedi.