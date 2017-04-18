Erdoğan için tam zamanı (Kıbrıs Türkü için yıkım olur)

Referandum bitti.

Ucu ucuna da olsa sonuç Recep Tayip Erdoğan’ın istediği gibi çıktı.

İtiraz edenlere “atı alan Üsküdar’ı geçti” dedi.

Dolayısı ile Erdoğan ajandasındaki bir konuyu da halletmenin huzuruyla fiilen yaptığını yasal olarak da yerine getirmeye başlayacak.

Hem cumhurbaşkanı, hem de başbakan olarak Türkiye Cumhuriyeti’ni yönetecek.

Artık kesin muhatap Erdoğan’dır.

Ve artık “hele referandum bir olsun” bahanesi de ortadan kalkmıştır.

Kıbrıs sorunundan bahsediyorum.

Kıbrıs sorunundaki gelişmelerin referandum nedeniyle frenlendiği aşikardı.

Erdoğan Kıbrıs’tan dolayı bir sıkıntı yaşamak istemezdi.

Kıbrıs sorunundan dolayı partneri Bahçeli ile yüz göz olmayı hiç istemezdi.

Belki de haklıydı da.

Bahçeli’nin desteğine rağmen ancak yüzde 51 ile referandumu kazanabildi.

Bahçeli’nin desteği olmasaydı vay haline.

Şimdi Bahçeli’ye ihtiyacı yoktur.

Yeni sistem ile birlikte eli güçlenmiştir.

Bu da şu anlama geliyor;

Kıbrıs’ta bırakılan yerden yeniden başlanabilir.

Eğer her defasında açıklandığı gibi ve Mustafa Akıncı’nın teyit ettiği gibi Erdoğan Kıbrıs’ta bir çözüme ulaşılmasını istiyorsa, şimdi tam zamanıdır.

***

Kıbrıs sorununun karşılıklı tavizlerle çözülebileceği ayan beyan ortadadır.

“Ekmeğin bütün köpeğin tok olduğu” tarihte görülmemiştir.

Anastasiadis’in ne gibi tavizler vereceğinden bağımsız Türk tarafının açılım yaptığı konuları detaylandırması artık kaçınılmazdır.

Ve en önemli nokta. Tarihi pozisyon;

Kıbrıs Türkünün herkesten daha fazla çözüme ihtiyacı vardır.

Ne kadar müreffeh ve gelişmiş bir statüko oluşturulursa oluşturulsun Kıbrıs Türkünün uluslar arası hukuka ve dünya ile bağlantıya hayati ihtiyacı vardır.

Bunun için de komaya giren görüşmeleri canlandıracak, çözüm için heyecan verici adımları atacak olan Türk tarafıdır.

Ve o adımların zamanı gelmiştir.

Anastasiadis’in taktiksel yaklaşımlarını veya benzeri zorlukları bahane ederek çözümden uzak durmak Kıbrıs Türkü için yıkım olur…