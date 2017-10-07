Erdoğan: İdlib’de ciddi bir harekat var

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan,”İdlib’in güvenliğini sağlamaya yönelik yeni bir adımla daha ileriye taşımanın gayreti içindeyiz. İşte bugün örneğin İdlib’de ciddi bir harekat var ve bu devam edecek” dedi.

Erdoğan, “İçeride ve dışarıda ülkemize kim tehdit oluşturuyorsa biz bunlara ‘hoş geldin’ demeyeceğiz. Tam aksine onlar hareketlendiği zaman biz onları yerinde bastırmasını inşallah başarabileceğiz. Bunu başardığımız anda zaten güçlü Türkiye oluruz. Şu anda bunun adımlarını attık, atıyoruz” diye konuştu.

Erdoğan, IKBY’deki referandumla ilgili, “Açık ve net söylüyorum, bu anlayışla gidersen hiçbir netice çıkartamazsın. Yapacağın tek iş var, başladığın noktaya geri dönmektir. Eğer başladığın noktaya geri dönmüyorsan orada yalnızlığa mahkum olacaksın ve elindeki tüm imkanları da kaybedeceksin” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, salondan çıkarken gazetecilerin soruları üzerine açıklama yaptı. Türk askerinin İdlib’e girmediğini söyleyen Erdoğan harekatı Özgür Suriye Ordusu’nun sürdürdüğünü söyledi.

Erdoğan, “Fırat Kalkanı Harekatı’nda olduğu gibi bir yöntem mi kullanılacak?” sorusuna, “Boksa girildiği zaman yumruğun sayısı sayılmaz” yanıtını verdi. Erdoğan “İdlib’in içi bizim, dışı Rusya korumasında” dedi.