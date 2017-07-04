Erdoğan ile May, Kıbrıs Konferansını değerlendirdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May ile telefonda görüştü.

Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konular çerçevesinde Kıbrıs Konferansı’nın gidişatına dair görüş teatisinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Birleşik Krallık Başbakanı May, Kıbrıs müzakerelerinde tıkanıklığın aşılarak, her iki taraf için de adil, kalıcı ve kapsamlı bir çözüme ulaşılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Erdoğan ve May, G-20 zirvesinde Hamburg’da görüşebileceklerini de ifade etti.