Erdoğan imzalar atıldı dedi ama...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile NATO arasında gerilime neden olan S-400 füzelerinin satın alımıyla ilgili Rusya'yla imzaların atıldığını açıkladı.

Nisan ayında, dönemin Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, füzelerle ilgili Rusya ile anlaşma konusunda nihai aşamaya gelindiğini söylemişti.

Ancak Rus Haber Ajansı Sputnik'te yer alan bir habere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ile S-400 füzelerinin satışı ile ilgili Rusya'yla imzaların atıldığı yönündeki açıklaması hakkında Kommersant gazetesine konuşan kaynaklar, böyle bir anlaşmanın henüz imzalanmadığını belirtti.

Kommersant'a konuşan askeri-teknik işbirliği alanındaki kaynaklar, Erdoğan'ın S-400 füzeleriyle ilgili sözünü ettiği anlaşmanın, 'üst düzey hazırlık aşamasında' olmasına rağmen henüz imzalanmadığını ifade etti.

'HENÜZ ERKEN'

Kaynaklar "Görüşme uzun süredir devam ediyor, ancak anlaşmanın imzalandığını söylemek için henüz erken" dedi.

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Ankara'da görev yapan Rusya Dış İlişkiler Konseyi Uzmanı Timur Ahmetov da, Erdoğan'ın bu açıklamalarının Batı'ya karşı bir ağırlık koymaya yönelik olduğu yorumunda bulundu.

Ahmetov "Erdoğan'ın açıklamaları, Batı'ya karşı konuşmaların bir devamı olarak görülebilir. Bu ifadelerle Türkiye, Brüksel ve Washington'ın aksine, kendisine ait yolu olan bir ülke olarak gösteriliyor. Ancak bu sözlerin uzun vadeli bir görevi olabilir. Ankara'nın planlarına göre, Türkiye için Rusya ile işbirliği gibi alternatif bir stratejinin var oluşu, bu ülkenin Batılı partnerlerinin gözündeki önemini arttırabilir" dedi.

PRENSİP ANLAŞMASI İMZALANDI

S-400 füzelerinin satışıyla ilgili Erdoğan, "Biz, Rusya Federasyonu ile bu konuda gerekli adımları attık, imzalar atıldı ve inşallah S-400'leri ülkemizde göreceğiz. Bunların ortak üretimiyle de süreci işleteceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov açıklamayı doğrulamayı reddederek, konuyla ilgili "Yorum yapmıyoruz" yanıtını vermişti.

Sputnik'in Türk yetkililerinden edindiği bilgiye göre de Türkiye ile Rusya arasında S-400 füze savunma sistemiyle ilgili nihai anlaşma imzalanmadı, ancak prensip anlaşması imzalandı.