Erdoğan: Kimsenin hayat tarzı tehdit altında değil

Muhtarlar Toplantısında konuşan Erdoğan, 'Türkiye'de kimsenin hayat tarzı tehdit altında değil. Aksini iddia eden bunu ortaya koymak zorunda' dedi.



Sarayındaki 33. Muhtarlar Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de kimsenin hayat tarzının baskı altında olmadığını iddia etti.

ORTAKÖY'DE FEVERAN EDENLER GAZİANTEP'TE SUSMUŞ!

Erdoğan, Reina saldırısına dair yorumunda "Saldırıların amacı bizi birbirimize düşürmektir. Toplum içindeki fay hatlarını derinleştirme amacı güdenler her fırsatı kullanmaktan geri durmuyor. Türkiye'de etnik kimlik üzerinden siyaset yapılmasına benim kadar karşı olan yok. Tüm siyasi hayatım bununla mücadeleyle geçmiştir. Ortaköy'deki olay da bizim canımızı yakar, Beşiktaş'taki olay da. Çünkü biz sorumluluğumuzun farkındayız" dedi. Erdoğan, "Ortaköy'de feveran edenlerin Gaziantep saldırısı sonrası sustuğunu" iddia etti.

YAŞAM TARZIM TEHDİT ALTINDA DİYEN BUNU ORTAYA KOYMAK MECBURİYETİNDEDİR

"14 yıllık iktidarımızda yaşam tarzı baskısına maruz kalan tek bir kişi var mıdır" gibi iddialı bir soru soran Cumhurbaşkanı, "Bunu yaşam biçimine kaydırmanın hiçbir anlamı yok. Bunlar ülkemizi bölme operasyonundan, zihin karıştırmadan başka bir şey değildir. Kimsenin hayat tarzı sistematik bir tehdit altında değildir. Aksini iddia eden bunu ortaya koymak mecburiyetindedir. Türkiye'de hayat tarzı baskısı altında olan var mı?

YİNE KENDİSİ MAĞDUR!

Kimin yediğine, içtiğine, giydiğine karışılmıştır, soruyorum. Ben de tasvip etmediğim şeyleri söylemişimdir ama asla kimsenin hayat tarzına müdahale etmedim" şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Türkiye'nin yaşam biçimi nedeniyle herhalde en çok saldırıya uğrayan siyasetçisi bu kardeşinizdir" ifadesini kullandı. (HABER MERKEZİ)