Erdoğan Körfez turuna çıktı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez bölgesinde Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar’a resmi ziyaret gerçekleştiriyor.

Erdoğan’ın Körfez turunda, Suudi Arabistan liderliğindeki bazı Arap ülkelerinin Haziran başından bu yana Katar’a uyguladığı diplomatik ve ekonomik abluka dolayısıyla yaşanan krize çözüm arayışlarını gündeme getirmesi bekleniyor.

İlk ziyaretini Suudi Arabistan’a gerçekleştiren Erdoğan, Cidde’ye gidişini öncesi basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, ‘Katara krizinin çözümü için Kuveyt’in yürüttüğü arabuluculuk çalışmalarını destekliyoruz. Çözüme katkı sağlayacak her türlü girişimin arkasındayız’ dedi.

Basın toplantısında Kudüs’te tırmanan gerginliğe de değinen Erdoğan; ‘Harem-i Şerif’e yönelik kısıtlamalar ile Müslümanların onurunun incitilmesi karşısında İslam dünyasının tepkisiz kalması beklenemez’ dedi.

Erdoğan; ‘İsrail hukuka, insani değerlere uygun davranmalı. Bölgede gerilimi tırmandıracak adımlardan kaçınmak gerekiyor’ ifadelerini de kullandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suudi Arabistan’daki bugünkü görüşmenin ardından krizde arabuluculuk rolü üstlenen Kuveyt’e geçmesi planlanıyor.

Erdoğan, ziyaretlerin son durağında Katar’a gidecek.

Yarın, Katar Emiri Şeyh Tamin bin Hamad el Thani ile görüşecek Erdoğan’ın bu ülkede inşa edilmekte olan Türk askeri üssünü ziyaret etmesi de bekleniyor.